Brad Binder (KTM/12.): «Fehler kostete viel Zeit» 07.03.2021 - 13:09 Von Sarah Göpfert

Brad Binder landete am ersten Testtag auf Rang 12. Brad Binder mit Sturz in Kurve 2.

Für Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder begann der zweitägige MotoGP-Test in Katar anders als geplant. Ein Sturz in Kurve 2 stoppte das Testprogramm, der Südafrikaner landete am Ende auf Rang 12.