Johann Zarco überzeugt: Falsche Reifen für den Test

Auch den zweiten MotoGP-Testtag auf dem Losail Circuit in Katar beendete Pramac-Ass Johann Zarco als zweitbester Ducati-Pilot. Trotzdem äußerte sich der sechstplatzierte Franzose nur verhalten positiv.

0,416 sec büßte Johann Zarco als Sechster auf die Bestzeit von Fabio Quartararo (Yamaha) ein, zu Ducati-Markenkollege Jack Miller auf Platz 2 fehlen dem Franzosen 0,339 sec. «Obwohl das Motorrad einige Dinge nicht so macht wie ich es möchte, bin ich trotzdem konkurrenzfähig», urteilte Zarco. «Bislang arbeiten wir nicht viel an der Abstimmung des Motorrads, sondern versuchen verschiedene, grundlegende Richtungen. Wir wollen wissen, wie sich so große Schritte auswirken. Die Sachlage ist klar: Nichts läuft wirklich schlecht und wir konnten gute Informationen sammeln. Bei Pramac habe ich das Gefühl, mehr in die Entwicklung des Motorrads eingebunden zu sein – das ist nett.»

Als unglücklich bezeichnete der zweifache Moto2-Weltmeister die mitgebrachte Reifenauswahl von Einheitsausrüster Michelin: «Wir müssen quasi immer mit dem weichsten Hinterreifen fahren, weil er schnell abkühlt. Für das Rennen in drei Wochen mag das die richtige Wahl sein, aber nicht für jetzt.»

Teamkollege Jorge Martin landete mit 1,692 sec Rückstand auf Platz 19. Der Rookie war damit schneller als Rossi, Petrucci, Binder und Lecuona.

MotoGP-Test Katar, 7. März:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, + 1,546

17. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

18. Luca Marini, Ducati, + 1,665

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

20. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,768

21. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

22. Test 2, Yamaha, + 1,927

23. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

24. Brad Binder, KTM, + 2,004

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, Ducati, + 3,955

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,970

ohne Zeit: Test 3, Yamaha

