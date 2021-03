Takaaki Nakagami (13.): Wichtiger Ratgeber für Honda

Auch Takaaki Nakagami wurde die berüchtigte Kurve 2 auf dem Losail International Circuit zum Verhängnis. Der japanische Honda-Pilot stürzte am frühen Abend. Insgesamt fällte er nach P13 ein passables Fazit.

Takaaki Nakagami und sein Teamkollege Alex Márquez haben dem LCR-Team unfreiwillig Arbeit beschert. Konnte der Japaner am Vortag beim IRTA-Test in Katar den Sturz noch verhindern, tat er es am Sonntag Márquez gleich.

Der Crash gegen 17 Uhr in Kurve 2, in der es auch einige Rivalen erwischte, ging glimpflich aus. Etwas Zeit verlor Nakagami aber dennoch. Mit 0,750 sec Rückstand auf Spitzenreiter Fabio Quartararo beendete er das erste Aufeinandertreffen der neuen Saison auf P13. Damit lag er einen Rang vor Márquez, wobei diesem schon knapp über eine Sekunde auf die Bestzeit fehlte.

Eine positive Entwicklung hat Nakagami erkannt. Sein Fokus lag am Sonntag auf dem Ausprobieren neuer Verkleidungen. Nur er hatte im Honda-Lager die Aufgabe, diese zu testen. Deswegen war in seiner Box auch eine Menge los. Ihm fiel auf: «Es war hektisch. Viele Honda-Mitarbeiter waren bei mir und haben nach Feedback gefragt. Das ist schön zu sehen, dass meine Meinung von Interesse ist. Das ist ein Test, bei dem ich auch Infos für Stefan Bradl, Pol Espargaró und Alex Márquez sammle.»

Während er am Samstag noch darüber klagte, Probleme am Kurvenausgang zu haben, haderte Nakagami am Abschlusstag mit der Motorleistung. Die Spitzengeschwindigkeit sei zwar in Ordnung, aber der Grundspeed sei noch nicht der, den er sich vorstelle. Er beschreibt: «Bezüglich der Elektronik konnten wir uns steigern, aber die Leistung des Motors stimmt mich noch nicht zufrieden. Wir sind noch nicht dort, wo wir gerne wären. Aber wir haben noch drei weitere Testtage, um für das Rennen die richtigen Schritte anzugehen.»

Übrigens: Im Verlgeich zum Vortag steigerte er sich bei insgesamt 60 Runden um 0,8 sec. Jedoch fanden fast alle Fahrer Zeit. Der Fokus lag aber auch bei ihm noch nicht darauf, alle Karten auf den Tisch zu legen.

MotoGP-Test Katar, 7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, + 1,546

17. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

18. Luca Marini, Ducati, + 1,665

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

20. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,768

21. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

22. Test 2, Yamaha, + 1,927

23. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

24. Brad Binder, KTM, + 2,004

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, Ducati, + 3,955

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,970

ohne Zeit: Test 3, Yamaha

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970