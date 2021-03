Franco Morbidelli (4.): «Man darf nie nachlassen»

Franco Morbidelli hat seinen Mentor und neuen Teamkollegen Valentino Rossi distanziert. Zum frühen Zeitpunkt der Saison ist das noch nicht richtungsweisend. Dennoch ist der Römer mit den Testtagen von Katar zufrieden.

Kurzzeitig lag Franco Morbidelli am Abschlusstag des IRTA-Tests in Katar auf dem zweiten Platz. Dieses Zwischenergebnis bedeutet zum frühen Zeitpunkt der Saison erst einmal noch gar nichts. Aber es zeigt dennoch, dass die Sorgen des italienischen Yamaha-Fahrers sich nicht bewahrheitet haben. Morbidelli hatte befürchtet, dass die Konkurrenz etwas gefunden haben könnte, um Yamaha zu distanzieren.

Nach den Tagen auf dem Losail International Circuit rudert der Römer zurück: «Ich glaube, wir sind immer noch alle dicht beieinander und ich denke, dass wir mit dem Team in der Lage sind, uns zu verbessern. Wir haben das schon geschafft, aber wir sind hier in einer Welt, in der man nie nachlassen darf. Man darf nie aufhören, sich weiterzuentwickeln.»

Im Vergleich zum Vortag steigerte er sich um 0,9 sec. Seinen neuen Teamkollegen Valentino Rossi distanzierte er am Sonntag gar um eineinhalb Sekunden. Morbidelli war außerdem einer der wenigen Fahrer, die davon sprachen, auf Zeitenjagd gewesen zu sein: «Die Möglichkeit hat sich ergeben und dann waren wir in der Nähe von Fabio. Wir haben zuvor kleinere Teile an der Maschine getestet. Manche haben sich als nützlich erwiesen, andere nicht. Wichtig ist wird es sein, das richtige Paket zu finden. Wenn man viel probiert, dann ist die Chance höher, dass man das richtige Puzzleteil findet.»

Wenig ändern möchte er dagegen hinisichtlich seines Fahrstils. Markenkollege Maverick Vinales sagte beispielsweise, er habe sich auch darauf fokussiert. Morbidelli entgegnet: «Es gibt immer Luft nach oben. Zum Beispiel kann man schauen, ob man die Kurve anders angeht oder früher ans Gas gehen kann. Ich versuche immer, wenn ich auf dem Motorrad sitze, mich zu verbessern. Aber ich achte darauf nicht explizit. Ich habe im Vorjahr einen guten Weg gefunden, um mit dem Bike zurechtzukommen. Jetzt bin ich damit zufrieden, aber wenn ich weitere Verbesserungsmöglichkeiten erkenne, dann werde ich sie umsetzen.»

Insgesamt beendet er den Test in Katar mit einem positiven Gefühl. «Es hat von Anfang bis Ende alles planmäßig funktioniert. Ich fand unseren Auftritt sehr ermutigend.»

MotoGP-Test Katar, 7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, + 1,546

17. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

18. Luca Marini, Ducati, + 1,665

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

20. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,768

21. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

22. Test 2, Yamaha, + 1,927

23. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

24. Brad Binder, KTM, + 2,004

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, Ducati, + 3,955

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,970

ohne Zeit: Test 3, Yamaha

MotoGP-Test Katar, 6. März:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,687 min

2. Stefan Bradl, Honda, 1:54,943 min, + 0,256 sec

3. Joan Mir, Suzuki, 1:54,980, + 0,293

4. Jack Miller, Ducati, 1:55,022, + 0,335

5. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,084, + 0,397

6. Johann Zarco, Ducati, 1:55,110, + 0,423

7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:55,174, + 0,487

8. Alex Rins, Suzuki, 1:55,198, + 0,511

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1:55,259, + 0,572

10. Alex Márquez, Honda, 1:55,278, + 0,591

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:55,467, + 0,780

12. Brad Binder, KTM, 1:55,535, + 0,848

13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:55,572, + 0,885

14. Valentino Rossi, Yamaha, 1:55,584, + 0,897

15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:55,707, + 1,020

16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:55,807, + 1,120

17. Pol Espargaró, Honda, 1:55,878, + 1,191

18. Jorge Martin, Ducati, 1:56,147, + 1,460

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:56,511, + 1,824

20. Enea Bastianini, Ducati, 1:56,593, + 1,906

21. Yamaha Test1, 1:56,641, + 1,954

22. Iker Lecuona, KTM, 1:56,920, + 2,233

23. Danilo Petrucci, KTM, 1:56,989, + 2,302

24. Luca Marini, Ducati, 1:57,335, + 2,648

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:57,460, + 2,773

26. Dani Pedrosa, KTM, 1:57,617, + 2,930

27. Yamaha Test3, 1:58,696, + 4,009

28. Michele Pirro, Ducati, 1:58,917, + 4,230

29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1:59,693, + 5,006

MotoGP-Shakedown-Test, Katar, 5. März

1. Stefan Bradl, Honda, 1:55,614 min

2. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,236 sec

3. Test 1, Yamaha, + 1,518

4. Enea Bastianini, Ducati, + 2,437

5. Michele Pirro, Ducati, + 2,442

6. Test 3, Yamaha, + 2,624

7. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,659

8. Luca Marini, Ducati, + 2,762

9. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 3,000

10. Jorge Martin, Ducati, + 3,261

11. Dani Pedrosa, KTM, + 3,441

12. Takuya Tsuda, Suzuki, + 5,776