Iker Lecuona (KTM): «Mache mich nicht verrückt»

Nach dem dreitägigen MotoGP-Test in Katar landete Iker Lecuona (KTM Tech3 Factory Team) auf Platz 24. Der Spanier war froh über sein Resultat, da er die letzten drei Rennen 2020 Corona-bedingt ausfallen lassen musste.

Nach mehr als vier Monaten Absenz kehrte Tech3 KTM Factory-Pilot Iker Lecuona am Samstag zurück auf seine KTM RC16. Die letzten drei Grand Prix 2020 musste er aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls ausfallen lassen. Später bestätigte sich seine Covid-19-Erkrankung, die auch Auswirkungen auf die Saisonvorbereitungen des 21-Jährigen hatte. «Das Virus hat mich natürlich in meiner Fitness zurückgeworfen, aber ich habe viel trainiert, um bereit für die Saison zu sein», sagte er.

Den ersten IRTA-Test in Doha beendete der KTM-Pilot auf Rang 24, auf die Bestzeit von Fabio Quartararo (Yamaha) fehlten ihm am Ende knapp zwei Sekunden. «Letztendlich bin ich zufrieden. Ich mache mich nicht verrückt, sondern arbeite hart an mir. Mein Ziel für Sonntag war es, mich selbst zu verbessern. Außerdem habe ich viele neue Teile für KTM getestet, um die bestmöglichen Informationen an das Team weiterzugeben», analysierte der Spanier seinen ersten Einsatz nach der Genesung.

«Bereits im Vorjahr haben wir neue Teile ausprobiert, aber in diesem Jahr fahre ich ein Werksmotorrad und wir testen noch ein bisschen mehr. Danilo ist neu auf der KTM, aber er hat viel Erfahrung. Miguel und Brad sind auch sehr erfahren; wir alle probieren immer neue Dinge, um das Bike zu verbessern. Das Motorrad hat eine gute Pace, mit ihm konnten im letzten Jahr einige Siege und Podestplätze eingefahren werden. Nun müssen wir fortfahren, um die KTM weiter zu verbessern», hielt der 21-jährige Pilot aus Valencia fest.

MotoGP-Test Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970