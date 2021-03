Lorenzo Savadori (18.): Trotz Handicaps zufrieden

Obwohl Lorenzo Savadori 2020 bereits drei MotoGP-Rennen bestritten hat, wird er in dieser Saison als Rookie gewertet. Die Testfahrten in Katar verliefen für den Aprilia-Piloten trotz Verletzung zufriedenstellend.

Nachdem er im Vorjahr den aufgrund von Doping-Vorwürfen gesperrten Andrea Iannone für drei Rennen bei Aprilia ersetzte, steht Lorenzo Savadori nun vor seiner ersten kompletten MotoGP-Saison. Als Stammfahrer im Aprilia Racing Team Gresini muss er sich dabei im Kampf um den Titel «Rookie-of-the-Year» gegen Enea Bastianini, Luca Marini (beide Esponsorama Avintia Racing) und Jorge Martin (Pramac Racing) behaupten.

Den offiziellen IRTA-Test in Katar beendete Savadori hinter Bastianini als zweitschnellster Neueinsteiger auf Rang 18, es fehlten ihm 1,6 Sekunden auf die Bestmarke von Fabio Quartararo (Yamaha). Dabei kämpfte er mit einer Schulterverletzung, die sich der 27-Jährige bei einer Trainingseinheit vor dem Privattest in Jerez zugezogen hatte. Dennoch drehte er auf der Aprilia RS-GP21 fleißig seine Runden. «Hinter mir liegen zwei sehr anstrengende Tage, besonders weil mir meine Schulter schwer zu schaffen machte. Am letzten Testtag arbeiteten wir intensiv an der Ergonomie und meiner Sitzposition auf dem Motorrad», erläuterte der Italiener.

Dem Gresini-Piloten bleibt jedoch nur eine kurze Verschnaufpause, denn ab Mittwoch folgt ein weiterer dreitägiger Test auf dem Losail Circuit. «Beim nächsten Test konzentrieren wir uns erneut auf meine Position auf dem Bike. Wir konnte einige Details identifizieren, durch welche ich besser auf die Aprilia passe und die mir das Fahren erleichtern werden», gab sich der Italiener zuversichtlich.

MotoGP-Test Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970