Aleix Espargaró (Aprilia/3.): «Erfolge sind verdient»

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró zeigte am zweiten Testtag in Doha, dass seine Samstag-Bestzeit kein Zufallstreffer war. Aber er warnt vor übertriebenen Erwartungen.

Aleix Espargaró ließ nach der Bestzeit am Samstag auch am zweiten Tag des MotoGP-IRTA-Test auf dem Losail Circuit in Doha/Katar mit einer erstaunlichen Performance aufhorchen. Der 31-jährige Spanier steuerte die neue Aprilia RS-GP21 auf den dritten Platz. Dabei verlor er auch am Sonntag im Top-Speed ca. 10 km/h auf die schnellsten Ducati-Motorräder.

Aleix Espargaró absolvierte seine fünfte Saison bei Aprilia, bisher konnte er die Erwartungen nur selten erfüllen. Aber die neue Aprilia scheint deutlich schlagkräftiger zu sein, immerhin bestreiten die Italiener jetzt schon die siebte Saison in der Königsklasse mit dem 1000-ccm-V4-Motor.

«Das Problem ist, dass ich jedes Jahr mit dem Durchbruch gerechnet habe. Aber jetzt verdiene ich wirklich, dass wir weit nach vorne kommen», frohlockte Espargaró. «Aus der Tiefe meines Herzens glaube ich, das wir eine gute Saison verdienen. Wie verdienen, dass wir gegen die besten Bikes und Fahrer kämpfen können. Wir haben vielleicht nicht den ultimativen letzten Schritt gemacht, aber wir sollten jetzt in der Lage sein, vorne mitzufahren. Wir hatten 2020 einige Mühe. Aber nach den ersten zwei Testtagen hier, zeichnet sich ab, dass unser Motorrad konkurrenzfähiger geworden ist. Alle Hersteller haben ausgezeichnete Rundenzeiten vorgelegt, und wir können für uns beanspruchen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sind gut in Form, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

«Klar, das ist der erste große Test für unser neues Motorrad. Aber ehrlich gesagt, das Niveau in der MotoGP ist weiterhin sehr hoch. Und wir haben jetzt nicht mehr die weichen Michelin-Reifen, die wir letztes Jahr zur Verfügung hatten. Die weichste Option ist der Medium-Reifen des Vorjahres, und nach nur zwei Tagen sehen wir schon eine Zeit unter 1:54 min und viele Fahrer im Bereich von 1:54 min. Das sind sehr schnelle Rundenzeiten. Aber unsere Rundenzeiten bewiesen, dass wir mit den Besten mithalten können. Was die Rennpace betrifft, so bin ich auch fast der Schnellste. Es sieht so aus, als würden wir gute Fortschritte machen. Ich denke, wir werden dieses Jahr viel Freude haben, denn wir waren schon beim privaten Jerez-Test sehr konkurrenzfähig. Aber ich will jetzt nicht vorzeitig in Riesenjubel ausbrechen. Denn wir sind auch 2020 für den Jerez-GP zuversichtlich gewesen. Aber dann habe ich einen Realitätsschock erlitten, als wir zum Rennen dorthin gekommen sind. Trotzdem: Wir sind alle hoch motiviert. Ich wiederhole: Wir alle hier bei Aprilia haben Spitzenresultate verdient.»

MotoGP-Test Katar, 7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, + 1,546

17. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

18. Luca Marini, Ducati, + 1,665

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

20. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,768

21. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

22. Test 2, Yamaha, + 1,927

23. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

24. Brad Binder, KTM, + 2,004

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, Ducati, + 3,955

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,970

ohne Zeit: Test 3, Yamaha

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970

MotoGP-Test Katar, 6. März:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,687 min

2. Stefan Bradl, Honda, 1:54,943 min, + 0,256 sec

3. Joan Mir, Suzuki, 1:54,980, + 0,293

4. Jack Miller, Ducati, 1:55,022, + 0,335

5. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,084, + 0,397

6. Johann Zarco, Ducati, 1:55,110, + 0,423

7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:55,174, + 0,487

8. Alex Rins, Suzuki, 1:55,198, + 0,511

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1:55,259, + 0,572

10. Alex Márquez, Honda, 1:55,278, + 0,591

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:55,467, + 0,780

12. Brad Binder, KTM, 1:55,535, + 0,848

13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:55,572, + 0,885

14. Valentino Rossi, Yamaha, 1:55,584, + 0,897

15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:55,707, + 1,020

16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:55,807, + 1,120

17. Pol Espargaró, Honda, 1:55,878, + 1,191

18. Jorge Martin, Ducati, 1:56,147, + 1,460

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:56,511, + 1,824

20. Enea Bastianini, Ducati, 1:56,593, + 1,906

21. Yamaha Test1, 1:56,641, + 1,954

22. Iker Lecuona, KTM, 1:56,920, + 2,233

23. Danilo Petrucci, KTM, 1:56,989, + 2,302

24. Luca Marini, Ducati, 1:57,335, + 2,648

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:57,460, + 2,773

26. Dani Pedrosa, KTM, 1:57,617, + 2,930

27. Yamaha Test3, 1:58,696, + 4,009

28. Michele Pirro, Ducati, 1:58,917, + 4,230

29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1:59,693, + 5,006

MotoGP-Shakedown-Test, Katar, 5. März

1. Stefan Bradl, Honda, 1:55,614 min

2. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,236 sec

3. Test 1, Yamaha, + 1,518

4. Enea Bastianini, Ducati, + 2,437

5. Michele Pirro, Ducati, + 2,442

6. Test 3, Yamaha, + 2,624

7. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,659

8. Luca Marini, Ducati, + 2,762

9. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 3,000

10. Jorge Martin, Ducati, + 3,261

11. Dani Pedrosa, KTM, + 3,441

12. Takuya Tsuda, Suzuki, + 5,776