Katar-Test: Miller-Bestzeit am Freitag unerreichbar

Jack Miller schaute am letzten MotoGP-Testtag in Katar nur mehr zu

Am Freitag war auf dem Losail Circuit wenig los, die meisten MotoGP-Asse gingen wegen der schlechten Bedingungen gar nicht mehr auf die Strecke. In der kombinierten Zeitenliste blieb so Jack Miller (Ducati) vorn.

Ein Sandsturm verhinderte zum Abschluss des zweiten Katar-Tests das Fortsetzen der Arbeit. Nach einer rund eineinhalbstündigen Rot-Phase, in der die Piste gereinigt wurde, gingen kurz vor 20 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) aber doch noch einige Fahrer auf die Strecke: Danilo Petrucci, Stefan Bradl, Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo, Brad Binder und Pol Espargaró.



In der letzten Stunde schwang sich auch noch Maverick Viñales auf seine Yamaha. Nur Nakagami und Binder drehten am letzten IRTA-Testtag vor dem WM-Auftakt mehr als zehn Runden.



Petrucci blieb in 1:58,157 min als Einziger unter 1:59 min. Von den Fabelzeiten der vergangenen Tage waren die wenigen Fahrer, die sich überhaupt auf die Strecke gewagt hatten, am Freitag weit entfernt.

So beendete Ducati-Werksfahrer Jack Miller den dreitägigen IRTA-Test mit Bestzeit, er war am Mittwoch in 1:53,183 min unter dem All-Time-Lap-Record des abwesenden Marc Márquez (Honda) geblieben. Dahinter folgt das Yamaha-Trio Viñales, Quartararo und Morbidelli.



Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró war als Sechster die Überraschung der Pre-Season. In die Top-10 schafften es fünf Hersteller, der beste KTM-Pilot war Miguel Oliveira als 16. der kombinierten Zeitenliste. Bradl blieb auf Platz 13 und damit einen Rang vor dem schnellsten Rookie, Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin.

MotoGP-Test Katar, 12. März:

1. Danilo Petrucci, KTM, 1:58,157 min

2. Stefan Bradl, Honda, + 1,275 sec

3. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,657

4. Brad Binder, KTM, + 2,984

5. Pol Espargaró, Honda, + 3,146

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612