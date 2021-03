Ohne Marc Márquez: Pol Espargaró will Show liefern

Stefan Bradl ist am Wochenende im Renneinsatz

Weil der MotoGP-Auftakt 2021 für Marc Márquez noch zu früh kommt, müssen es Neuzugang Pol Espargaró und Ersatzfahrer Stefan Bradl am Wochenende in Katar für das Repsol-Honda-Werksteam richten.

«Das erste Rennen steht endlich an, ich freue mich sehr, wieder auf die Honda zu steigen. Wir hatten einen guten Test und ich freue mich auf das erste Rennwochenende», bekräftigte Pol Espargaró kurz vor dem ersten Part des anstehenden Katar-Doppels.

Corona-bedingt saß der Repsol-Honda-Neuzugang nur während der zwei Katar-Tests auf dem Losail International Circuit auf seiner neuen RC213V. Daher weiß der letztjährige WM-Fünfte: «Es gibt einige Dinge, die wir noch über das Motorrad lernen und verstehen müssen, es wir eine intensives Auftaktwochenende, aber ich freue mich. Mit Repsol Honda Rennen zu fahren ist etwas, wovon die meisten Leute träumen. Ich kann es kaum erwarten.»

Mit einer konkreten Zielsetzung hält sich der Spanier vor seinem ersten Rennen als Honda-Werksfahrer aber zurück. «Ich setze mir kein Ziel für das Rennen, ich will nur mein Bestes geben. Lasst uns allen Fans, die zu Hause zuschauen, eine gute Show liefern!»

Die Box wird sich Espargaró dabei nicht mit Marc Márquez teilen. Am Montag gab Honda nach vielen Spekulationen offiziell bekannt, dass der achtfache Weltmeister in Katar noch fehlen wird. Test- und Ersatzfahrer Stefan Bradl brach am Dienstagmorgen nach Doha auf. Der Bayer bestritt zuletzt 2016 ein Rennen auf dem Losail International Circuit, fand sich zuletzt bei den Tests – abgesehen von einem Sturz – aber gut zurecht.

«Zunächst will ich HRC danken und Marc Márquez das Beste für den weiteren Reha-Verlauf wünschen», schickte Bradl voraus. «Es wird großartig, wieder in Katar Rennen zu fahren, es ist eine Weile her. Nach den zwei Tests glaube ich aber nicht, dass es ein Nachteil für uns sein wird.»

«Wir hatten gute Testfahrten. Ich war nach einem ereignisreichen 2020 und einem guten Start in das Jahr 2020 gut unterwegs. Hoffentlich haben wir ein weiteres starkes Wochenende und können gute Informationen für Honda sammeln», so der Ersatz- und Testfahrer von HRC.

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test Katar, 6. und 7. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970