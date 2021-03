Pol Espargaró (Honda/10.): Fühle mich wie ein Rookie 26.03.2021 - 23:14 Von Johannes Orasche

MotoGP © Glänzel Pol Espargaró auf der Repsol-Honda

Der Spanier Pol Espargaró hat am Freitag in Doha seinen ersten MotoGP-Trainingstag im ruhmreichen Repsol-Honda-Team hinter sich gebracht. Nach einem Crash landete er an 10. Stelle.