Stefan Bradl (Honda/18.): «Irgendetwas fehlt uns»

Stzefwsn Brdak fuhr am Freitag in den zwei GP-Trainings in Doha 0,4 sec langsamer als beim Test. Die Ursache ist bisher rätselhaft.

Mit Platz 18 und einem Rückstand von 1,247 Sekunden auf Jack Miller blieb Stefan Bradl am Freitag in den ersten MotoGP-Trainings hinter den Erwartungen. denn er hofft im Rennen auf ein Top-Ten-Ergebnis als Ersatzfahrer von Marc Márquez auf der Repsol-Honda. Teamkollege Pol Espargaró fuhr im FP2 0,7 sec schneller als der Bayer.

«Ich bin ein Testfahrer, deshalb gibt es kaum einen Tag, an dem ich nichts zu testen habe», stellte der Portugal-GP-Siebte fest. «Wir testen zwar keine weltbewegenden Teile, denn wir haben ja schon fünf Testtage hier absolviert, da konnten wir bereits ein gutes Basis-Set-up austüfteln. Trotzdem hatten wir nach zwei Wochen wieder etwas Neues zu probieren. Wir haben heute nach dem besten Setting gesucht, was eigentlich für den 12. März hier geplant war, aber dieser Tag ist ja wegen des Sandsturms vom Winde verweht worden. Am Freitag wollten wir uns um die Rennvorbereitung kümmern. Aber der Freitag war nicht großartig. Denn wir haben immer noch Mühe mit den Gripverhältnissen. Wir wissen nicht, was die Ursache ist, denn an den drei Tagen von 5. bis 7. März und danach hatten wir in diesem Bereich viel weniger Sorgen. Wir wissen, dass wir uns am Samstag steigern können und steigern werden. Der erste Tag war ja kein wirkliches Desaster.»

«Beim Hinterradgrip hat sich für uns in den letzten zwei Wochen einiges verändert. Bei den Tests hatten wir da noch nicht so viele Schwierigkeiten. Der mangelnde Grip hat und zurückgeworfen. Wir haben die Ursache dafür noch nicht gefunden. Wir checken die Reifen und alle möglichen anderen Dinge. Aber irgendetwas fehlt uns. Das Motorrad verhält sich etwas anders als bei den Testfahrten hier. Aber wir haben bis zu Rennen am Sonntag noch Zeit für Verbesserungen. Bisher ist es mir nicht gelungen, meine beste Rundenzeit vom Test zu wiederholen. Da sind wir noch ziemlich weit weg. Denn an den ersten drei Testtagen bin ich 1:54,210 min gefahren. Am Freitag war 0,424 Sekunden langsamer als damals. Am ersten GP-Trainingstag war es ziemlich heiß, dafür war am Abend auch die Luftfeuchtigkeit höher als beim Test. Deshalb wollen wir uns noch steigern.»

Jack Miller fuhr heute eine Bestzeit von 1;53,387 min. Auch der Ducati-Star war am 11. März mit 1:53,183 min schon eine Spur schneller.

Katar-GP, MotoGP, FP2, 26. März:

1. Miller, Ducati, 1:53,387 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,035 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,188

4. Zarco, Ducati, + 0,199

5. Rins, Suzuki, + 0,236

6. Viñales, Yamaha, + 0,252

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,289

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,340

9. Rossi, Yamaha, + 0,487

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,514

11. Mir, Suzuki, + 0,527

12. Alex Márquez, Honda, + 0,728

13. Martin, Ducati, + 0,791

14. Nakagami, Honda, + 0,812

15. Bastianini, Ducati, + 0,841

16. Binder, KTM, + 0,984

17. Marini, Ducati, + 1,045

18. Bradl, Honda, + 1,247

19. Oliveira, KTM, + 1,369

20. Petrucci, KTM, + 1,387

21. Lecuona, KTM, + 1,711

22. Savadori, Aprilia, + 2,287

Katar-GP, MotoGP, FP1:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:54,921 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,125 sec

3. Miller, Ducati, + 0,191

4. Quartararo, Yamaha, + 0,292

5. Mir, Suzuki, + 0,334

6. Viñales, Yamaha, + 0,388

7. Rins, Suzuki, + 0,432

8. Bagnaia, Ducati, + 0,444

9. Rossi, Yamaha, + 0,498

10. Oliveira, KTM, + 0,824

11. Alex Márquez, Honda, + 0,827

12. Nakagami, Honda, + 0,833

13. Zarco, Ducati, + 0,950

14. Bradl, Honda, + 1,021

15. Pol Espargaró, Honda, + 1,125

16. Binder, KTM, + 1,136

17. Marini, Ducati, + 1,148

18. Bastianini, Ducati, + 1,277

19. Petrucci, KTM, + 1,309

20. Martin, Ducati, + 1,620

21. Savadori, Aprilia, + 1,638

22. Lecuona, KTM, + 2,022