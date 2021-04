Andrea Dovizioso: Neugierig auf die Aprilia RS-GP 08.04.2021 - 11:39 Von Nora Lantschner

MotoGP © LNT Bisher sah mah Andrea Dovizioso 2021 vor allem im Motocross-Outfit

In der kommenden Woche wird Andrea Dovizioso in Jerez von Montag bis Mittwoch die Aprilia RS-GP testen: Wie er den Auftritt des Herstellers aus Noale in den MotoGP-Auftaktrennen in Katar bewertet.