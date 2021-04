Top-Speed in Doha: Quartararo 10 km/h hinter Ducati

Der Doha-GP auf dem Losail International Circuit bewies einmal mehr, dass Top-Speed allein keine MotoGP-Rennen gewinnt: Sieger Fabio Quartararo rangiert mit seiner Yamaha und 346,1 km/h am Ende der Tabelle.

Auf der 1068 m langen Start-Ziel-Geraden von Losail hatte Johann Zarco bereits im FP4 des ersten Katar-GP mit 362,4 km/h den Top-Speed-Rekord der MotoGP-Klasse verbessert. Auch an den drei Tagen des «Tissot Grand Prix of Doha» war der neue WM-Leader auf der Pramac-Ducati wieder der schnellste Fahrer bei der Geschwindigkeitsmessung: Die 360 km/h-Marke bleib am Osterwochenende zwar unerreicht, ein Spitzenwert von 356,4 km/h konnte sich trotzdem sehen lassen.

Auffällig: Während der starke Gegenwind am Qualifying-Tag keine Höchstwerte zuließ, wurden die meisten persönlichen Top-Speed-Bestleistungen des Doha-GP im Rennen erzielt, wo im engen Feld (die Top-15 lagen im Ziel innerhalb von 8,928 sec) der Windschatten besonders zum Tragen kam.

Die Top-5 der Top-Speed-Tabelle bilden ausschließlich die «Desmosedici-Raketen», insgesamt knackten am Rennwochenende aber acht Fahrer die 350 km/h: Neben den sechs Ducati-Piloten auch Pol Espargaró auf der Repsol-Honda (352,9 km/h) sowie Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder (350,6 km/h). Márquez-Ersatzmann Stefan Bradl gelang das auf der RC213V mit 349,5 km/h knapp nicht.

Suzuki hielt sich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 348,3 km/h erneut im Mittelfeld, die letzten Plätze teilten sich dagegen Yamaha und Aprilia auf. So hing etwa Yamaha-Werksfahrer und GP-Sieger Fabio Quartararo ganze 10,3 km/h auf die 356,4 km/h von Zarco und Miller zurück.

Das Schlusslicht der Top-Speed-Tabelle bildete Lorenzo Savadori auf der RS-GP, der am vergangenen Wochenenden maximal 340,6 km/h erreichte. Im Rennen blieb er als einziger Fahrer mit 338,5 km/h gar unter der Marke von 340 km/h.

Top-Speed-Werte, MotoGP, Doha-GP (2. bis 4. April)

1. Zarco, Ducati, FP2: 356,4 km/h

2. Miller, Ducati, Rennen: 356,4 km/h

3. Martin, Ducati, FP2: 354,0 km/h

4. Bagnaia, Ducati, Rennen: 354,0 km/h

5. Bastianini, Ducati, Rennen: 352,9 km/h

6. Pol Espargaró, Honda, Rennen: 352,9 km/h

7. Marini, Ducati, Rennen: 351,7 km/h

8. Binder, KTM, Rennen: 350,6 km/h

9. Bradl, Honda, Rennen: 349,5 km/h

10. Rins, Suzuki, Rennen: 348,3 km/h

11. Lecuona, KTM, FP1: 348,3 km/h

12. Nakagami, Honda, Rennen: 348,3 km/h

13. Mir, Suzuki, Rennen: 348,3 km/h

14. Oliveira, KTM, Rennen: 348,3 km/h

15. Petrucci, KTM, Rennen: 347,2 km/h

16. Rossi, Yamaha, FP2: 347,2 km/h

17. Alex Márquez, Honda, Rennen: 347,2 km/h

18. Viñales, Yamaha, Rennen: 347,2 km/h

19. Aleix Espargaró, Aprilia, FP1: 347,2 km/h

20. Quartararo, Yamaha, Rennen: 346,1 km/h

21. Morbidelli, Yamaha, FP2: 342,8 km/h

22. Savadori, Aprilia, FP1: 340,6 km/h