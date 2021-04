Jack Miller (4.): «Stimme dieser Regelung nicht zu»

Elf Tage nach seiner Unterarm-Operation qualifizierte sich Ducati-Werksfahrer Jack Miller für Startplatz 4 im Portugal-GP. Der 26-Jährige geht davon aus, dass er im MotoGP-Rennen keine Schmerzen haben wird.

Ducati offenbarte im zweiten Qualifying in Portimao beeindruckendes Potenzial, Werksfahrer Pecco Bagnaia gelang in 1:38,494 min die überragende Bestzeit. Doch weil sie der Italiener unter gelber Flagge gefahren war (Sturz Oliveira), wurde ihm die Zeit aberkannt.

Somit sorgte WM-Leader Johann Zarco aus dem Pramac-Team als Dritter für das beste Qualifying-Ergebnis für Ducati. Jack Miller schaffte es elf Tage nach seiner Unterarm-OP auf den beachtlichen vierten Startplatz. «Meinem Arm geht es perfekt», hielt der 26-Jährige fest.

Dem Australier fehlen lediglich 0,199 sec zu Polesetter Fabio Quartararo (Yamaha) und 0,070 sec auf die erste Startreihe. «Meine Rennsimulation in FP4 lief gut», überlegte Miller, auf seine Chancen im Rennen am Sonntag angesprochen (Start 14 Uhr MESZ). «Ich gehe davon aus, dass man sich keine Fehler wird erlauben können und jede Runde sehr gute Zeiten fahren muss. Im Quali war es so, dass ich nie eine wirklich gute Runde zusammenbekam, ich ließ einiges liegen. Mit Platz 4 bin ich aber glücklich, das ist ein ordentlicher Startplatz und eine gute Ausgangsposition. Lediglich im letzten Sektor haben alle Ducati-Piloten Schwierigkeiten.»

Nicht nur Bagnaias beste Runde wurde gestrichen, sondern auch die des WM-Dritten Maverick Vinales, weil er neben der Strecke war. «Mir wurde auch schon ein paar Mal eine Zeit aberkannt, weil ich sie unter gelber Flagge fuhr», hielt Miller fest. «Darüber braucht sie niemand beschweren, ich stimme dieser Regelung aber nicht zu. Mit den Reifen heute ist es so, dass sie nur in einem sehr kleinen Fenster funktionieren, deshalb macht keiner langsam. Wenn du auf deiner schnellen Runde bist, wie es bei Pecco der Fall war, dann hast du keine zweite Chance.»

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Portimao:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:38,862 min

2. Alex Rins, Suzuki, +0,089 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,129

4. Jack Miller, Ducati, +0,199

5. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,241

6. Marc Marquez, Honda, +0,259

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,307

8. Luca Marini, Ducati, +0,524

9. Joan Mir, Suzuki, +0,536

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,583

11. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,620

12. Maverick Vinales, Yamaha, +0,945

Die weiteren Startplätze:

13. Alex Marquez, Honda

14. Pol Espargaro, Honda

15. Brad Binder, KTM

16. Enea Bastianini, Ducati

17. Valentino Rossi, Yamaha

18. Danilo Petrucci, KTM

19. Iker Lecuona, KTM

20. Lorenzo Savadori, Aprilia