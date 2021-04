Portimao-GP: Drama für Bagnaia, Quartararo auf Pole

Weil Ducati-Ass Pecco Bagnaia seine Bestzeit im MotoGP-Qualifying in Portimao unter gelber Flagge fuhr, wurde sie ihm aberkannt. So landete Fabio Quartararo auf Pole-Position, Marc Marquez wurde starker Sechster.

Comeback-Mann Marc Marquez (Honda) und Weltmeister Joan Mir (Suzuki) schafften es als die beiden Besten im ersten Qualifying noch ins zweite.



Die schnellste Zeit in den vier freien Trainings war Fabio Quartararo (Yamaha) in 1:39,044 min gefahren.



Der Franzose unterbot seine Zeit bereits in der ersten fliegenden Runde mit 1:39,028 min und fuhr damit die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes.

Nach sechs Minuten stürzte Johann Zarco (Pramac Ducati), der zu diesem Zeitpunkt auf Platz 6 lag. Der Franzose schaffte es aber zurück an die Box und konnte das Qualifying fortsetzen.



Stand zur Halbzeit der 15-minütigen Session: Quartararo vor Pecco Bagnaia, Joan Mir und Aleix Espargaro.



Marc Marquez wartete bis 5 min vor Schluss, um seinen rechten Arm zu schonen. Dem Spanier blieb damit nur Zeit für zwei fliegende Runden.

Quartararo verbesserte seine eigene Spitzenzeit 2 min vor Ende auf 1:38,862 min und blieb als Erster unter 1:39 min. Ducati-Werksfahrer Jack Miller katapultierte sich auf Platz 2 und lag damit vor Franco Morbidelli und Luca Marini.



Marquez eroberte anschließend in seiner ersten fliegenden Runde Platz 3, während Miguel Oliveira (KTM) stürzte.



Dann fuhr Bagnaia in 1:38,494 min eine überragende Rekordrunde. Die Zeit wurde dem Italiener aber aberkannt, weil er sie unter gelber Flagge gefahren war (Sturz Oliveira). Besonders bitter: Seine nächstbeste Runde reicht nur für Startplatz 11!

Fabio Quartararo (in der WM nur 9 Punkte hinter Leader Zarco) durfte sich über Startplatz 1 freuen, es ist die elfte Pole-Position des Franzosen in der Königsklasse. Alex Rins (Suzuki) und WM-Leader Zarco stehen neben ihm in Reihe 1.



Reihe 2: Jack Miller, Franco Morbidelli und Marc Marquez.



In die dritte Reihe schafften es der starke Aprilia-Pilot Aleix Espargaro, Rookie Luca Marini sowie Weltmeister Joan Mir.



Vorjahres-Sieger Miguel Oliveira wird als bester KTM-Pilot am Sonntag von Startplatz 10 losbrausen.

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Portimao:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:38,862 min

2. Alex Rins, Suzuki, +0,089 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,129

4. Jack Miller, Ducati, +0,199

5. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,241

6. Marc Marquez, Honda, +0,259

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,307

8. Luca Marini, Ducati, +0,524

9. Joan Mir, Suzuki, +0,536

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,583

11. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,620

12. Maverick Vinales, Yamaha, +0,945

Die weiteren Startplätze:

13. Alex Marquez, Honda

14. Pol Espargaro, Honda

15. Brad Binder, KTM

16. Enea Bastianini, Ducati

17. Valentino Rossi, Yamaha

18. Danilo Petrucci, KTM

19. Iker Lecuona, KTM

20. Lorenzo Savadori, Aprilia