Trotz der Schmerzen: Nakagami will am Sonntag fahren 17.04.2021 - 17:49 Von Nora Lantschner

MotoGP © LCR Honda Taka Nakagami trug den rechten Arm in einer Schlinge

Takaaki Nakagami verzichtete nach dem heftigen FP2-Abflug am Samstag auf FP4 und Qualifying. Der LCR-Honda-Pilot will am Sonntag in Portimão aber in der MotoGP-Startaufstellung stehen.