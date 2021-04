Danilo Petrucci: «Mitgefühl für Pecco und Maverick»

KTM-Tech3-Pilot Danilo Petrucci zeigte nach dem Portimão-Qualifying Verständnis für den Ärger der bestraften Kollegen Bagnaia und Viñales.

Beim dritten MotoGP-Kräftemessen der Saison auf dem 4,692 km langen Autódromo International do Algarve (9 Rechtskurven, 6 Linkskurven) gelang dem italienischen KTM-Tech3-Werksfahrer Danilo Petrucci mit Startplatz 18 nicht die erhoffte Leistungssteigerung gegenüber Freitag. Aber er blieb dem KTM-Kollegen Bad Binder (15. Platz) recht dicht auf den Fersen.

«KTM hat schon am Saisonende 2020 meine Körperproportionen gemessen, und als die Saison losgegangen ist, haben das Bike und die Sitzposition zu 90 Prozent in Katar für meinen Körper gepasst. Inzwischen fühle ich mich viel besser auf dem Motorrad. Aber wir haben noch Mühe, die perfekte Balance und ein richtig gutes Basis-Set-up zu finden.»

Was sagt Petrucci zur Streichung der Pole-Zeit wegen gelber Flagge für Bagnaia? Und wie beurteilt er die neuen Vorschriften für «exceeding the track limit»?

«Das sind immer schwierige Fragen. Denn es geht um die Sicherheit. Aber heute wurden viele Runden gestrichen», debauert der Römer. «Es ist sicher sehr, sehr schwer zu sagen, ob das immer gerechtfertigt war. Heute gab es Situationen, die nicht gefährlich waren. Es gab keine Probleme auf der Strecke, nur daneben. Aber wenn es an derselben Stelle zu einem Crash kommt, kann das Motorrad des gestürzten Piloten einen Streckenposten gefährden oder einen Fahrer im Kiesbett. Es kann also zu Verletzungen in den Auslaufzonen kommen. Das ist immer ein heikles Thema. Wir diskutieren das oft in der Safety Commission. Ich verstehe, wenn Pecco sehr traurig und zornig ist, wenn ihm die Pole-Position-Zeit gestrichen wird.»

«Auch Maverick wird sich geärgert haben, als er wegen Verlassens der Fahrbahn bestraft wurde. Ich habe die TV-Bilder gesehen. Meiner Meinung nach war er innerhalb der Fahrbahn! Mehr kann ich nicht sagen. Klar, es gibt Sensoren. Aber die Bilder beweisen seine Unschuld. Man muss diese Vorschriften etwas ändern und genau aufpassen, bevor man Strafen verhängt», meint Petrux.

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Portimão:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:38,862 min

2. Alex Rins, Suzuki, +0,089 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,129

4. Jack Miller, Ducati, +0,199

5. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,241

6. Marc Márquez, Honda, +0,259

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,307

8. Luca Marini, Ducati, +0,524

9. Joan Mir, Suzuki, +0,536

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,583

11. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,620

12. Maverick Viñales, Yamaha, +0,945

Die weiteren Startplätze:

13. Alex Márquez, Honda

14. Pol Espargaró, Honda

15. Brad Binder, KTM

16. Enea Bastianini, Ducati

17. Valentino Rossi, Yamaha

18. Danilo Petrucci, KTM

19. Iker Lecuona, KTM

20. Lorenzo Savadori, Aprilia