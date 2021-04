Alex Rins (Suzuki/2.): «Das war ein guter Tag»

Suzuki-Ecstar Werkspilot Alex Rins steht in Portugal erstmals in diesem Jahr in der ersten Startreihe.

Der letztjährige WM-Dritte Alex Rins will beim «Grande Prémio 888 de Portugal» für Suzuki das erste Podest in diesem Jahr erobern. Mit Platz 2 im Qualifying schuf er eine ausgezeichnete Ausgangsposition. Zur Erinnerung. beim Portugal-GP am 22. November kam Rins über Platz 15 nicht hinaus.

Rins steht zum ersten Mal in diesem Jahr in der ersten Startreihe, seine Quali.-Ergebnisse haben sich schon im Saisonfinish 2020 verbessert. Rins verlor nur 0,089 Sekunden auf die Bestzeit von Yamaha-Star Fabio Quartararo. «Das war ein guter Tag für uns. Bereits gestern ist es tadellos gelaufen, wir waren in beiden Sessions an der Spitze mit dabei. ich bin recht happy, denn wir wissen, wie mühsam jedes MotoGP-Qualifying ist, besonders mit unserem Motorrad. Trotzdem haben wir uns in die erste Startreihe befördert. Jetzt bin ich gespannt, was wir morgen bewerkstelligen können. Es wird ein sehr enges Rennen werden mit vielen Piloten. Ich werde mich bemühen, die Reifen gut zu managen für die 25 Rennrunden.»

Rins probierte im FP4 auch den harten Hinterreifen, aber er ließ gleich wieder den Medium-Compound reinstecken. Ist das seine Wahl für das Rennen?

«Wir werden sehen, wie es morgen mit der Temperatur aussieht. Im Moment bevorzuge ich den Medium-Hinterreifen. Mit dem härteren Reifen konnte ich mich nicht verbessern, ich habe damit viel Grip verloren. Deshalb bin ich zum Medium zurückgekehrt, mit dem ich mich viel besser fühle.»

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Portimão:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:38,862 min

2. Alex Rins, Suzuki, +0,089 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,129

4. Jack Miller, Ducati, +0,199

5. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,241

6. Marc Márquez, Honda, +0,259

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,307

8. Luca Marini, Ducati, +0,524

9. Joan Mir, Suzuki, +0,536

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,583

11. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,620

12. Maverick Viñales, Yamaha, +0,945

Die weiteren Startplätze:

13. Alex Márquez, Honda

14. Pol Espargaró, Honda

15. Brad Binder, KTM

16. Enea Bastianini, Ducati

17. Valentino Rossi, Yamaha

18. Danilo Petrucci, KTM

19. Iker Lecuona, KTM

20. Lorenzo Savadori, Aprilia