Joan Mir (3.): Erster Podestplatz für den Weltmeister 18.04.2021 - 16:33 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Joan Mir stand in Portugal zum ersten Mal in der Saison 2021 auf dem Podest

Joan Mir tut das, was ihn auch schon in seiner Weltmeistersaison ausgezeichnet hat. Er sammelt fleißig Punkte und arbeitet sich so in der WM-Tabelle nach vorn. In Portugal belegte er den dritten Platz und war zufrieden.