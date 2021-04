Portimão: Quartararo siegt, Konkurrenz macht Fehler

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo gewinnt den Portugal-GP 2021 und übernimmt damit die WM-Führung. Marc Márquez beendet sein Comeback-Weekend in der MotoGP-WM als Siebter.

Nach einem ereignisreichen Samstag standen in Portimão Pole-Setter Fabio Quartararo, Suzuki-Ass Alex Rins und WM-Leader Johann Zarco in der ersten Startreihe. Noch mehr Aufmerksamkeit zog aber ein Fahrer in der zweiten Reihe auf sich: 273 Tage nach seinem folgenschweren Jerez-Crash stand Marc Márquez erstmals wieder in der MotoGP-Startaufstellung. Trotz Startplatz 6 dämpfte der Repsol-Honda-Star die Erwartungen für das 25-Runden-Rennen aber («Ich werde leiden, ich habe nicht genügend Muskeln und Kraft»).

Aus Reihe 4 griffen Vorjahressieger Miguel Oliveira (Red Bull KTM) und Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia an, dessen vermeintliche Pole-Runde wegen gelber Flagge gestrichen wurde. Trotzdem war der Italiener zuversichtlich, in den Top-5 mitkämpfen zu können.

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami entschied sich trotz der Schmerzen am Schlüsselbein für ein Antreten. Der 22. Startplatz blieb dagegen leer: Pramac-Rookie Jorge Martin muss sich nach seinem Horror-Crash im FP3 Operationen an der rechten Hand und am rechten Knöchel unterziehen, dafür wurde er bereits nach Barcelona überstellt.

Franco Morbidelli, Maverick Viñales und Valentino Rossi ließen im Grid noch den harten Hinterreifen aufziehen. Quartararo und die KTM-Piloten hatten diese Wahl schon zuvor getroffen. Vorne waren bis auf Tech3-Neuzugang Danilo Petrucci alle auf Medium-Reifen.

So lief das dritte MotoGP-Rennen der Saison

Start: Zarco biegt als Erster in die erste Kurve an, gefolgt von Rins, Miller und Marc Márquez. Pole-Setter Quartararo fällt auf P6 zurück, Viñales bis auf P19.



1. Runde: Marc Márquez geht an Miller vorbei auf Platz 3. Mir kommt ebenfalls vorbei und ist Vierter – und schiebt sich an Márquez vorbei auf 3.



2. Runde: Bagnaia geht in der ersten Kurve weit. Marc Márquez berührt in Turn 3 das Hinterrad von Mir und fällt auf P6 zurück. Auch Aleix Espargaró geht am Comeback-Mann vorbei. Quartararo hat sich wieder auf P4 nach vorne gearbeitet, die Top-3 fahren eine knappe halbe Sekunde vor ihm.



3. Runde: Rins zeigt sich neben Miller, noch bleibt aber Zarco vorn. Pol Espargaró fällt bis auf P17 zurück, Viñales ist inzwischen sogar Letzter. Schnellste Runde zu diesem Zeitpunkt von Aprilia-Pilot Aleix Espargaró (6.).



4. Runde: Quartararo geht an Mir vorbei auf P3. Rins übernimmt in Kurve 13 die Führung! Marc Márquez fällt unterdessen auf Rang 9 zurück. Pol Espargaró stellt seine Repsol-Honda in der Box a.



5. Runde: Auf Start-Ziel holt sich Zarco die Führung von Rins zurück. Dahinter folgen Quartararo, Mir, Aleix Espargaró, Miller, Morbidelli, Binder, Marc Márquez und Bagnaia. Zarco muss nach Rins auch Quartararo vorbei ziehen lassen.



6. Runde: Miller (6.) stützt in Kurve 3. Rins führt 0,2 sec vor Quartararo, der Mir und Zarco im Schlepptau hat. Lokalmatador Oliveira stürzt in Kurve 14.



7. Runde: Morbidelli geht an Aleix Espargaró vorbei und ist neuer Fünfter, auf die Top-4 klafft aber eine kleine Lücke von 0,9 sec.



8. Runde: Zarco schnappt sich Mir, geht in Kurve 5 aber weit und muss Mir wieder vorbei lassen. Quartararo hängt am Heck von Rins. Brad Binder ist unterdessen auf P6 angekommen.



9. Runde: Quartararo geht vor Kurve 1 an Rins vorbei und ist der neue Spitzenreiter. Der Doha-GP-Sieger kommt auf Anhieb ein paar Zehntel weg.

10. Runde: Die Top-10 nach zehn Runden: Quartararo, Rins, Mir, Zarco, Morbidelli, Binder, Bagnaia, Aleix Espargaró, Marc Márquez und Alex Márquez. Rossi hinter seinem Bruder Marini auf P12.



11. Runde: Rins lässt Quartararo nicht entwischen, der Abstand bleibt bei 0,3 sec. Mir verliert dagegen auf seinen Teamkollegen.



12. Runde: Rins ist dran an der führenden Werks-Yamaha. Mir hat dagegen einen Rückstand von einer Sekunde aufgerissen. Bagnaia (6.) knackt Oliveiras Rundenrekord von 2020. Der Ducati-Werksfahrer liegt 3 sec hinter Quartararo und Rins.



13. Runde: Quartararo reißt den Rundenrekord an sich, Rins verliert drei Zehntel.



14. Runde: Zarco schiebt sich an Mir heran. Eine knappe weitere Sekunde dahinter folgen Morbidelli und Bagnaia. Jetzt liegt der Rundenrekord bei Rins.



15. Runde: Zarco nutzt die Ducati-Power auf Start-Ziel und ist Dritter. Rossi (12.) stürzt in Kurve 11.



16. Runde: Mir kann Zarco nicht folgen.



17. Runde: Bagnaia holt sich auf Start-Ziel Rang 5 von seinem VR46-Kumpel Morbidelli, der zuvor ein «track limits warning» erhalten hatte. Auch Viñales wird verwarnt. Quartararo und Rins pushen sich von Rundenrekord zu Rundenrekord.



18. Runde: Quartararo hält Rins auf 0,3 sec Abstand. Das Spitzen-Duo hat einen Vorsprung von drei Sekunden auf Zarco, der bei diesem Stand die WM-Führung an Quartararo abgeben würde.



19. Runde: Bagnaia schnappt sich Mir. Für Suzuki kommt es aber noch schlimmer: Rins stürzt in Kurve 5! Damit hat Quartararo vier Sekunden Luft auf die Verfolger.



20. Runde: Bagnaia hängt am Hinterrad von Zarco – und geht in Kurve 5 vorbei auf Platz 2. Der Franzose muss sich gleich auch vor Mir in Acht nehmen. Der Suzuki-Werksfahrer muss aber gar nicht zum Manöver einsetzen, den Zarco stürzt in Kurve 10 aus dem Rennen.



21. Runde: Quartararo hat 4,5 sec Vorsprung für die letzten fünf Runden. Bagnaia hängt Mir ab. Morbidelli fehlen als Vierter neun Zehntel auf den Podestplatz. Binder folgt eine weitere Sekunde dahinter auf P5.



22. Runde: Marc Márquez wurde durch die Ausfälle hinter Aleix Espargaró auf Platz 7 nach vorne gespült. Rookie Bastianini ist in den Top-10 angekommen.



23. Runde: Mir schiebt sich wieder näher an Bagnaia heran, auch Morbidelli hat die Podestplätze im Visier – auch Binder kämpft.



24. Runde: Mir hängt am Hinterrad von Bagnaia, Morbidelli kämpft um den Anschluss. Binder geht wohl die Zeit aus.



25. Runde: Quartararo fährt ungefährdet seinem zweiten Sieg in Folge und der WM-Führung entgegen. Bagnaia verteidigt den zweiten Platz bis ins Ziel, Titelverteidiger Mir steht erstmals in dieser Saison auf dem Podest.

MotoGP-Ergebnis, Portimão, 18. April:

1. Quartararo, Yamaha

2. Bagnaia, Ducati, + 4,809 sec

3. Mir, Suzuki, + 4,948

4. Morbidelli, Yamaha, + 5,127

5. Binder, KTM, + 6,668

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,885

7. Marc Márquez, Honda, + 13,208

8. Alex Márquez, Honda, + 17,992

9. Enea Bastianini, Ducati, + 22,369

10. Nakagami, Honda, + 23,676

11. Viñales, Yamaha, + 23,761

12. Marini, Ducati, + 29,660

13. Petrucci, KTM, + 29,836

14. Savadori, Aprilia, + 38,941

15. Lecuona, KTM, + 50,642

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38.