Fabio Quartararo (Yamaha): «Wir werden uns steigern» 30.04.2021 - 16:52 Von Günther Wiesinger

MotoGP © Gold & Goose Fabio Quartararo in Jerez

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo war mit Platz 2 am Freitag in Jerez nicht restlos zufrieden. Der WM-Lader will mit einem geänderten Setting am Samstag schneller fahren.