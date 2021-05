Miguel Oliveira (KTM/6.): «Das war ein guter Tag»

Red Bull KTM-Werkspilot Miguel Oliveira hielt in Le Mans am Freitag bei allen Bedingungen stark mit. Aber mit der Reifenzuteilung ist er nicht einverstanden.

Nach den nassen Verhältnissen im ersten freien MotoGP-Training in Le Mans präsentierte sich die Piste im FP12 am Nachmittag in guten Zustand. Lokalmatador Johann Zarco gelang auf der Pramac-Ducati mit 1:31,747 min die Tagesbestzeit in 1:31,747 min. Zum Vergleich: Landsmann Fabio Quartararo schaffte im Oktober im Qualifying 2 bei seiner Pole-Position starke 1:31,315 min.

Red Bull Factory-Werkspilot Miguel Oliveira hielt im nassen FP1 mit Platz 8 recht anständig mit, obwohl er im Finish zu Miller & Co. keine Slicks riskierte. Im FP2 verkürzte Oliveira nicht nur den Rückstand beträchtlich, er rückte auch auf Platz 6 der Gesamtwertung vor. Das bedeutet: Wenn es im FP3 am Samstag nass ist, sind die Top-Ten von heute direkt für das Q2 am Samstag ab 14.35 Uhr qualifiziert.

«Das war ein guter Tag für uns, denn wir haben es geschafft, bei nassen und trockenen Verhältnissen schnell zu sein», stellte der Portugiese fest, der auf der KTM RC16 im Vorjahr in Spielberg und in Portimão gewonnen hat. «In der Früh war der Rückstand größer, weil wir es nicht riskiert haben, mit Slickreifen auszufahren. Am Nachmittag haben wir mit zwei weichen Hinterreifen zweimal eine Zeitenjagd gemacht. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Wir sind ziemlich schnell auf Speed gekommen. Das Motorrad war recht gut in Ordnung. Jetzt machen wir für den Samstag ein paar kleine Anpassungen. Ich freue mich schon auf das Qualifying.»

Wie schon in den letzten Jahren passierten auch heute wieder in der Kurve 3 viele Stürze. «Das hat mit den Reifentemperaturen zu tun», erläuterte Oliveira. «Wir haben auf allen Strecken die gleichen Mischungen. Und es gibt nicht einmal einen Dual Compound für diesen Grand Prix. Deshalb ist es schwierig, die Reifen hier auf der linken Seite auf Betriebstemperatur zu bringen.»

Kein Wunder: Die 4,185 km lange Piste weist neben neun Rechtskurven nur fünf Linkskurven auf.

Übrigens: Papa Paulo Oliveira hat ein kleines Geheimnis verraten. Miguel plant die Hochzeit mit Andreia, die bekanntlich die Tochter seiner Stiefmutter ist.

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Zarco, Ducati, 1:31,747 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,095 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,389

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,390

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,532

6. Oliveira, KTM, + 0,549

7. Miller, Ducati, + 0,614

8. Marc Márquez, Honda, + 0,885

9. Rossi, Yamaha, + 0,922

10. Nakagami, Honda, + 0,964

11. Rins, Suzuki, + 1,015

12. Bagnaia, Ducati, + 1,053

13. Mir, Suzuki, + 1,161

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,199

15. Lecuona, KTM, + 1,293

16. Binder, KTM, + 1,370

17. Alex Márquez, Honda, + 1,457

18. Rabat, Ducati, + 1,614

19. Bastianini, Ducati, + 1,789

20. Savadori, Aprilia, + 2,238

21. Marini, Ducati, + 2,400

22. Petrucci, KTM, + 2,773

Ergebnisse FP1 MotoGP, 14. Mai

1. Miller, Ducati, 1:38,007 min

2. Zarco, Ducati, + 1,481 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,062

4. Pol Espargaró, Honda, + 2,108

5. Marc Márquez, Honda, + 2,114

6. Savadori, Aprilia, + 2,249

7. Bagnaia, Ducati, + 2,249

8. Oliveira, KTM, + 2,575

9. Rins, Suzuki, + 2,672

10. Aleix Espargaró, Apilia, + 3,022

11. Alex Márquez, Honda, + 3,251

12. Viñales, Yamaha, + 3,292

13. Morbidelli, Yamaha, + 3,416

14. Rossi, Yamaha, + 3,517

15. Nakagami, Honda, + 3,569

16. Quartararo, Yamaha, + 3,634

17. Lecuona, KTM, + 4,493

18. Binder, KTM, + 4,892

19. Petrucci, KTM, + 5,038

20. Marini, Ducati, + 5,255

21. Rabat, Ducati, + 5,462

22. Bastianini, Ducati, + 5,637