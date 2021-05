Jack Miller (7.): Flag-to-Flag-Rennen gerne vermeiden

Jack Miller war am Freitagvormittag klar der schnellste Fahrer des Feldes. Am Nachmittag spielten ihm Wind und Kälte dann nicht mehr in die Karte, dennoch ist er mit P7 zum Auftakt des Wochenendes zufrieden.

Durch den Sieg in Jerez fühlt sich Jack Miller etwas befreiter. Druck spüre er auf seinen Schultern aber immer noch und der Hunger ist natürlich auch noch nicht gestillt. Der Ducati-Pilot möchte mehr und sagt nach der deutlichen Trainingsbestzeit im FP1 und dem siebten Platz am Nachmittag: «Es ist schwierig, zu verstehen, wo wir stehen. Es ist auch knifflig, ein Gefühl für die Strecke zu entwickeln. Jede Runde und jedes Training haben sich anders angefühlt. Der Wind spielt ebenso eine Rolle wie die Kälte.»

Um sich aufzuwärmen, sind die Schläge auf die Brust und die Oberschenkel vor der Ausfahrt aus der Box härter geworden, bestätigt Miller, der im zweiten Freien Training einen Crash hatte. Dieser ging jedoch glimpflich aus. «Ich habe es zwischen den Kurven 6 und 7 mehr Rollen lassen und war dann etwas zu fordernd. Aber ich konnte es ja dennoch in die Top 10 schaffen. Das war das Hauptziel», sagte der Australier, dem jedoch nicht alles gelang: «Man kann schon abschätzen, was gut klappte und was nicht. Wegen des Windes konnte aber ich keine Runde so fahren, dass alles zusammengepasst hat. Aber ich denke, wir sind nicht so weit weg von Fabio, Pol, Maverick und den anderen schnellen Jungs.»

In Jerez gehörte Jack Miller zu den ganz schnellen Jungs. Durch seinen ersten Sieg für Ducati hat sich die Situation aber nur bedingt verändert. Er klärt auf: «Ich bin etwas weniger gestresst, das merke ich. Aber Druck habe ich natürlich immer noch. Ich will mehr. Ich mag es hier in Le Mans zu fahren.»

Doch unter welchen Bedingungen? «Es ist egal, wie das Wetter sein wird. Es wird so oder so stressig. Wenn es zu einem Flag-to-Flag-Rennen käme, dann würde es mehr auf mich als Fahrer ankommen. Es geht dann um das richtige Timing. Das wäre interessant, weil es so ein Rennen schon lange nicht mehr gab. Aber ich würde so ein Rennen vermeiden wollen.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Zarco, Ducati, 1:31,747 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,095 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,389

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,390

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,532

6. Oliveira, KTM, + 0,549

7. Miller, Ducati, + 0,614

8. Marc Márquez, Honda, + 0,885

9. Rossi, Yamaha, + 0,922

10. Nakagami, Honda, + 0,964

11. Rins, Suzuki, + 1,015

12. Bagnaia, Ducati, + 1,053

13. Mir, Suzuki, + 1,161

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,199

15. Lecuona, KTM, + 1,293

16. Binder, KTM, + 1,370

17. Alex Márquez, Honda, + 1,457

18. Rabat, Ducati, + 1,614

19. Bastianini, Ducati, + 1,789

20. Savadori, Aprilia, + 2,238

21. Marini, Ducati, + 2,400

22. Petrucci, KTM, + 2,773

Ergebnisse FP1 MotoGP, 14. Mai

1. Miller, Ducati, 1:38,007 min

2. Zarco, Ducati, + 1,481 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,062

4. Pol Espargaró, Honda, + 2,108

5. Marc Márquez, Honda, + 2,114

6. Savadori, Aprilia, + 2,249

7. Bagnaia, Ducati, + 2,249

8. Oliveira, KTM, + 2,575

9. Rins, Suzuki, + 2,672

10. Aleix Espargaró, Apilia, + 3,022

11. Alex Márquez, Honda, + 3,251

12. Viñales, Yamaha, + 3,292

13. Morbidelli, Yamaha, + 3,416

14. Rossi, Yamaha, + 3,517

15. Nakagami, Honda, + 3,569

16. Quartararo, Yamaha, + 3,634

17. Lecuona, KTM, + 4,493

18. Binder, KTM, + 4,892

19. Petrucci, KTM, + 5,038

20. Marini, Ducati, + 5,255

21. Rabat, Ducati, + 5,462

22. Bastianini, Ducati, + 5,637