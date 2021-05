Francesco Bagnaia: Le Mans im Mai? Nicht optimal

Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia führt die Gesamtwertung an. Im französischen Le Mans hatte er am ersten Tag Probleme. Das hing vorrangig mit den Temperaturen zusammen, glaubt der Italiener. Lösungen hat er im Kopf.

Der WM-Führende Francesco Bagnaia liegt nach dem ersten Tag im französischen Le Mans außerhalb der Ränge, die zur direkten Teilnahme an Q2 berechtigen. Der Ducati-Fahrer sieht sich nach dem zwölften Platz aber dennoch auf einem guten Weg: «Im Nassen war es ganz gut. Im Vorjahr hatten wir da noch größere Probleme. Leider hatte ich am Nachmittag einen Sturz nach sieben Runden. Dennoch glaube ich, dass meine Pace gut ist und ich mich mit den weichen Reifen gut zurechtfinden werde. Mit der Medium-Mischung kann ich dagegen keine guten Zeiten fahren.»

Für den Sturz hatte Bagnaia augenblicklich eine Begründung parat, die auch für viele andere Piloten gilt. Der Italiener meint: «Die Unfalle sind passiert, weil es zu kalt war. Das ist hier in Frankreich zu dieser Jahreszeit im Mai aber normal. Am Vormittag hatte es acht Grad. Da ist es unmöglich, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Michelin gibt sein Bestes, aber auch am Mittag war es bei zwölf Grad nicht wirklich einfacher. Es ist einfach schwierig, hier im Mai zu fahren. Vielleicht ist es eine Option, das Rennen mit dem in Mugello zu tauschen.»

Ein weiteres Aufregerthema ist die lange Boxenausfahrt. Bagnaia dazu: «Wir fahren mit dem Begrenzer 30 bis 40 Sekunden in der Box und dann kommt diese lange Ausfahrt. Die Situation ist nicht einfacher und wir reden darüber ständig. Es gibt viele Dinge, über die wir reden müssen. Vor zwei Jahren war es perfekt. Im Vorjahr gab es auch eine kürzere Variante und ich verstehe nicht, warum das nicht beibehalten wurde.»

Und welche Bedinungen wünscht sich der Spitzenreiter der Gesamtwertung für Sonntag? «Ich denke, ein Regenrennen wäre sicherer, weil man bei den kalten Temperaturen mit den Trockenreifen schneller die Front verliert. Es ist schwierig, unter diesen Bedingungen damit umzugehen.» Dabei hat Bagnaia nach eigener Aussage erst sechs Regenrennen in allen Klassen bestritten.

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Zarco, Ducati, 1:31,747 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,095 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,389

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,390

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,532

6. Oliveira, KTM, + 0,549

7. Miller, Ducati, + 0,614

8. Marc Márquez, Honda, + 0,885

9. Rossi, Yamaha, + 0,922

10. Nakagami, Honda, + 0,964

11. Rins, Suzuki, + 1,015

12. Bagnaia, Ducati, + 1,053

13. Mir, Suzuki, + 1,161

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,199

15. Lecuona, KTM, + 1,293

16. Binder, KTM, + 1,370

17. Alex Márquez, Honda, + 1,457

18. Rabat, Ducati, + 1,614

19. Bastianini, Ducati, + 1,789

20. Savadori, Aprilia, + 2,238

21. Marini, Ducati, + 2,400

22. Petrucci, KTM, + 2,773

Ergebnisse FP1 MotoGP, 14. Mai

1. Miller, Ducati, 1:38,007 min

2. Zarco, Ducati, + 1,481 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,062

4. Pol Espargaró, Honda, + 2,108

5. Marc Márquez, Honda, + 2,114

6. Savadori, Aprilia, + 2,249

7. Bagnaia, Ducati, + 2,249

8. Oliveira, KTM, + 2,575

9. Rins, Suzuki, + 2,672

10. Aleix Espargaró, Apilia, + 3,022

11. Alex Márquez, Honda, + 3,251

12. Viñales, Yamaha, + 3,292

13. Morbidelli, Yamaha, + 3,416

14. Rossi, Yamaha, + 3,517

15. Nakagami, Honda, + 3,569

16. Quartararo, Yamaha, + 3,634

17. Lecuona, KTM, + 4,493

18. Binder, KTM, + 4,892

19. Petrucci, KTM, + 5,038

20. Marini, Ducati, + 5,255

21. Rabat, Ducati, + 5,462

22. Bastianini, Ducati, + 5,637