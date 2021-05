Takaaki Nakagami hielt Entschuldigung für angebracht

Bei schwierigen Verhältnissen auf dem Circuit Bugatti in Le Mans zeigte Takaaki Nakagami (LCR Honda) als Siebter des MotoGP-Qualifyings eine solide Leistung. Er rechnet sich bei allen Bedingungen gute Chancen aus.

«Ich habe ein gutes Gefühl auf dem Motorrad», meinte Takaaki Nakagami zu seinem siebten Startplatz im Frankreich-GP am Sonntag. Auf Polesetter Fabio Quartararo (Yamaha) verlor der Japaner eine gute halbe Sekunde, zum schnellsten Honda-Fahrer Marc Marquez auf Platz 6 fehlen ihm lediglich 0,083 sec. «Die Bedingungen waren sehr tückisch, die Strecke trockneten nach dem Regen schnell ab.»

Mit jeder Sekunde Fahrzeit wurden im zweiten Qualifying die Verhältnisse und Rundenzeiten besser, «ich traf in den letzten zwei Minuten aber eine falsche Entscheidung», erläuterte Nakagami. «Ich sah in den Sektoren 3 und 4 einige Regentropfen und fuhr etwas langsamer. Marc Marquez fuhr vor mir und machte es gleich. In der letzten Minute habe ich zwar erneut gepusht, konnte meine Zeit aber nicht mehr verbessern, weil ich im ersten Sektor nicht perfekt fuhr. Ich war zu langsam und ging in Kurve 3 kein Risiko ein. Im ersten Sektor habe ich einige Zehntelsekunden liegenlassen. Im zweiten Sektor merkte ich dann, dass die Streckenbedingungen gut sind. Auch wenn ich mit meiner Leistung grundsätzlich zufrieden bin, ist Platz 7 doch etwas enttäuschend. Ich entschuldige mich beim Team für meinen großen Fehler.»

«Ich bevorzuge ein Rennen im Trockenen», unterstrich der Vierte des Jerez-GP. «Sollte es regnen, ist vor allem wichtig, dass man konstante Rundenzeiten fährt und ins Ziel kommt. Dann kann man leicht stürzen, in der dritten und auch in anderen Kurven. Dort rutscht einem leicht das Vorderrad weg. So oder so, ich rechne mir bei allen Bedingungen gute Chancen aus. Sollte es trocken sein, hat niemand Informationen, wie er über die Renndistanz mit dem Reifenverschleiß und anderen Dingen dasteht, weil wir kaum im Trockenen gefahren sind. Die Reifenwahl ist für mich klar, ich gehe davon aus, dass sich alle für den weichen Reifen vorne und hinten entscheiden. Es ist so kalt hier, da musst du extrem aufpassen.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Le Mans:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:32,600 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, +0,081 sec

3. Jack Miller, Ducati, +0,104

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,166

5. Johann Zarco, Ducati, +0,277

6. Marc Márquez, Honda, 0,437

7. Takaaki Nakagami, Honda, +0,520

8. Pol Espargaró, Honda, +0,550

9. Valentino Rossi, Yamaha, +0,791

10. Miguel Oliveira, KTM, +1,267

11. Lorenzo Savadori, Aprilia, +1,658

12. Luca Marini, Ducati, +1,665

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 1, Le Mans:

1. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:42,550 min

2. Luca Marini, Ducati, +0,802 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,868

4. Joan Mir, Suzuki, +0,872

5. Alex Rins, Suzuki, +0,973

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,980

7. Danilo Petrucci, KTM, +1,307

8. Iker Lecuona, KTM, +1,774

9. Alex Márquez, Honda, +2,596

10. Tito Rabat, Ducati, +3,040

11. Brad Binder, KTM, +3,361

12. Enea Bastianini, Ducati, +3,573