Maverick Vinales zuversichtlich: Nur einer war besser 15.05.2021 - 17:33 Von Ivo Schützbach

MotoGP © Gold & Goose Maverick Vinales

Auf abtrocknender Strecke kam es im MotoGP-Qualifying in Le Mans in letzter Minute zum atemraubenden Showdown: Maverick Vinales verlor die Pole-Position um winzige 0,081 sec an Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo.