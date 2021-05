Luca Marini (12.): «Wir haben keine Fehler gemacht»

Luca Marini zog überraschend in Q2 ein

Valentino Rossi war von der Schnelligkeit seines Bruders Luca Marini überrascht. Der junge Italiener dagegen nicht. Er startet in Frankreich am Sonntag von P12 und damit nur zwei Plätze hinter Rossi.

Neben Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori gehörte bei der Qualifikation zum Großen Preis von Frankreich auch dessen Landsmann Luca Marini zu den großen Überraschungen. Beide Italiener lösten in einem chaotischen ersten Teil der Qualifikation das Ticket, um weiterzukommen. Dabei ließ Marini unter anderem den Weltmeister Joan Mir oder auch WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia hinter sich.

Kein Wunder, dass der jüngere Bruder von Valentino Rossi mit dem Ergebnis sehr zufrieden war: «Das war ein großartiger Tag. Mein Gefühl hat sich stetig verbessert und ich hatte Spaß im Nassen. Mir fehlen nur 1,6 Sekunden auf die Pole-Zeit. Ich konnte pushen und habe großes Vertrauen in meine Reifen gehabt. Ich denke, dass der Medium-Reifen vielleicht besser gewesen wäre, aber ich bin auch mit der weichen Variante gut zurechtgekommen.»

Und zwar so gut, dass auch Altmeister Rossi überrascht war. Marini selbst dagegen weniger. Er meinte: «Vale müsste wissen, dass ich im Regen schnell bin. Es überrascht mich, dass er überrascht war.»

Dem Neuling ist es gelungen, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. In der Moto2-Klasse hatte er damit noch größere Probleme gehabt. «In der Moto2-Klasse gibt es nur harte Regenreifen. Hier in der MotoGP gibt es mehr Möglichkeiten, da ist es einfacher. Natürlich ist es wegen der Kälte und des Windes nicht viel einfacher, aber es fiel mir schon leichter. Nach zwei Runden passte es und auch die linke Flanke, die in Le Mans weniger beansprucht wird, war heiß.Es wurde Runde für Runde besser. Dann habe ich aber gemerkt, dass der Hinterradreifen zu heiß wurde und habe eine langsamere Runde eingelegt. Das war genau richtig.»

Nun funktionierte es bei den wechselhaften Bedingungen ganz gut, doch welche Wünsche richtet Marini an den Wettergott für den Renntag? «Ich denke, im Regen hätten wir mehr Chancen. Da kommt es nicht so sehr auf das Motorrad, sondern auf den Fahrer an. Er macht den Unterschied. Ich wünsche mir aber ein Rennen im Trockenen, um mich dort zu verbessern.»

Insgesamt hält der Ducati-Pilot fest: «Wir haben keinen Fehler gemacht, das macht mich glücklich. Es ist wichtig, dass man bei diesen Bedingungen ruhig bleibt und wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir werden bereit sein und da ist es auch egal, wie die Bedingungen sein werden.»

Ergebnis MotoGP-Q2, Samstag, 15. Mai, Le Mans

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:32,600 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, +0,081 sec

3. Jack Miller, Ducati, +0,104

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,166

5. Johann Zarco, Ducati, +0,277

6. Marc Márquez, Honda, 0,437

7. Takaaki Nakagami, Honda, +0,520

8. Pol Espargaró, Honda, +0,550

9. Valentino Rossi, Yamaha, +0,791

10. Miguel Oliveira, KTM, +1,267

11. Lorenzo Savadori, Aprilia, +1,658

12. Luca Marini, Ducati, +1,665

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 1, Le Mans:

1. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:42,550 min

2. Luca Marini, Ducati, +0,802 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,868

4. Joan Mir, Suzuki, +0,872

5. Alex Rins, Suzuki, +0,973

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,980

7. Danilo Petrucci, KTM, +1,307

8. Iker Lecuona, KTM, +1,774

9. Alex Márquez, Honda, +2,596

10. Tito Rabat, Ducati, +3,040

11. Brad Binder, KTM, +3,361

12. Enea Bastianini, Ducati, +3,573