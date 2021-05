Francesco Bagnaia (16.): «Solche Tage kommen vor» 15.05.2021 - 18:40 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Am Sonntag sollte WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia den Blick wieder nach vorne richten

Der WM-Spitzenreiter in Not: Francesco Bagnaia kam bei der Qualifikation des Frankreich-GP nicht über Startplatz 16 hinaus. Ein Grund dafür war die falsche Reifenwahl, dennoch hofft Bagnaia auf Besserung am Sonntag.