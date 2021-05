Neuer Le Mans-GP-Termin künftig im Sommer?

Der klassische MotoGP-Termin für den Frankreich-Grand-Prix Mitte Mai macht auch den Top-Assen Sorgen und könnte eventuell gekippt werden.

Am Rande der Top-3-Pressekonferenz in Le Mans am Samstagnachmittag war auch die Terminplanung der Rennen auf den 4,185 km langen Circuit Bugatti Mitte Mai ein Thema. Regen, Wind und extrem kühle Temperaturen gehören seit Jahren zum Beiwerk der Rennen auf dem klassischen Circuit Bugatti, der aiuch schon im Juli stattgefunden hat.

Nun gibt es Diskussionen um einen möglichen Termintausch, zum Beispiel mit dem Event in Mugello in der Toskana oder sogar eine Verlegung von Le Mans in den Juni oder Juli, unmittelbar vor die Sommerpause. Aber wegen des tradtionellen 24-h-Autorennens in der zweiten Juni-Hälfte wird es nicht leicht sein, einen neuen passenden Termin zu finden.

Auch MotoGP-Polesetter Fabio Quartararo kann diesen Überlegungen etwas abgewinnen: «Ich denke, je später Le Mans im Kalender steht, desto besser ist es. Italien ist im Süden. Le Mans wäre gut vor der Sommerpause. In den vergangenen 20 Jahren hat das Rennen zehn Mal unter kalten und nassen Verhältnissen stattgefunden. Es ist eine sehr knifflige Piste. Man kann das Vorderrad vor Kurve 1 sehr leicht verlieren.»

Quartararos Teamkollege Maverick Viñales sagt ebenfalls: «Ich wünsche mir, dass man Le Mans verschiebt. Es ist so eine tolle Piste, aber es ist auch sehr gefährlich. Ich denke, dass es im Warmup morgen etwa acht Grad haben wird. Es macht es bei kalten Verhältnissen sehr schwer. Es wären bessere Rennen und eine bessere Show, wenn es später stattfinden würde. Das Limit findet man leider erst, wenn man auf dem Boden liegt, es ist ausgeschlossen.»

Ducati-Star Jack Miller gibt zu bedenken: «Le Mans ist ein wenig wie Phillip Island. Ich weiß nicht, ob es viel besser sein würde. Es ist ähnlich wie in Australien. Viele glauben, dass Phillip Island im Februar besser wäre, aber das muss nicht sein. 2019 war es hier in Le Mans warm mit tollen Rennen, dann ist es auch wieder mal kalt.»

Miller fährt fort: «Ich sage auch, dass Le Mans eine der schönsten Pisten ist. Nicht viele Rennstrecken haben diesen klassischen Stil. Wenn man hier ist, will man aber auch das Maximum davon haben. Es ist aber auch unser Job, das Limit zu finden. Ich habe es schon zweimal an diesem Wochenende versucht...»

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 14.05.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen