Takaaki Nakagami (Honda/7.): «Ich fuhr wie auf Eis»

Takaaki Nakagami legte sich zu Beginn des Rennens immerhin mit Marc Márquez an. Er kämpfte um einen Podestplatz, musste aber dann mit Platz 7 vorliebnehmen.

Beim Start des Grand Prix in Le Mans dachte Takaaki Nakagami, dass er ein trockenes Rennen erleben würde. Der Japaner hatte nicht erwartet, dass es nach zwei Runden anfangen würde zu regnen, aber es war eine interessante Erfahrung für den LCR-Honda Idemitsu-Fahrer. Mit dem siebten Platz ist er jedoch nicht zufrieden.

«Nach dem Motorradwechsel fiel es mir mit den Regenreifen schwer, die Pace zu finden. Alle Honda hatten wohl mit diesem Problem zu kämpfen», erklärte Nakagami. «Im Warm-up am Sonntagmorgen haben wir ein paar Dinge für ein allfälliges Regenrennen eingestellt, aber ich habe schliesslich im Nassen keinen Unterschied gespürt. Ich habe einfach versucht, mich auf dem Bike zu halten, wobei ich am Hinterreifen null Grip hatte und das Gefühl hatte, dass ich auf Eis fahre.»

Der LCR-Honda-Pilot entschied sich im Regen mit dem weichen Hinterreifen, dennn mit dem Medium-Reifen hatte er im Nassen keine Erfahrung: «Wir sind das ganze Wochenende über und auch letztes Jahr hier mit dem weichen Hinterreifen gefahren. Deshalb hatten wir keine vergleichbaren Daten mit dem Medium-Hinterreifen; das wäre ein Gamble gewesen. Auch wenn sich der Hinterreifen am Schluss stark bewegt hat und schwierig unter Kontrolle zu halten war, denke ich, dass es die richtige Wahl war.»

In der zweiten Hälfte des 27-Runden-Rennens trocknete die Strecke wieder auf, aber es gelang dem Japaner nicht, sich an Zarco und der Gruppe vor ihm zu halten. «Ich hatte mehr Probleme als die anderen und konnte im Nassen die Pace nicht finden», meinte er. «Es ist viel passiert, und es war mein erstes Flag-to-Flag-Rennen. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben.»

Trotz all der Schwierigkeiten kann Nakagami dem GP in Frankreich etwas Gutes abgewinnen: «Ich habe keine Fehler gemacht und bin nicht gestürzt, das spricht für mich. Ich muss jetzt mit dem Team herausfinden, was im Nassen passiert ist und eine Lösung dafür finden. Aber das Rennen war sicherlich eine gute Erfahrung für die Zukunft. Ich freue mich auf Mugello.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F, 16. Mai

1. Jack Miller, Ducati, 27 Runden in 47:25,473 min

2. Johann Zarco, Ducati, +3,970 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,468

4. Pecco Bagnaia, Ducati, +16,172

5. Danilo Petrucci, KTM, +21,430

6. Alex Márquez, Honda, +23,509

7. Takaaki Nakagami, Honda, +30,164

8. Pol Espargaró, Honda, +35,221

9. Iker Lecuona, KTM, +40,432

10. Maverick Viñales, Yamaha, +40,577

11. Valentino Rossi, Yamaha, +42,198

12. Luca Marini, Ducati, +52,408

13. Brad Binder, KTM, +59,377

14. Enea Bastianini, Ducati, +1:02,224 min

15. Tito Rabat, Ducati, +1:09,651

16. Franco Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 15 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 15 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pranac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.