Bagnaia und Quartararo: Im Regen stark verbessert

Dass Jack Miller ein Regenkünstler ist, war längst bekannt. Doch im Regenrennen von Le Mans zeigten überraschend auch Bagnaia und Quartararo erstmals ihr Können auf nasser Fahrbahn.

Das Reifenthema beschäftigt die beiden MotoGP-KTM-Teams in diesem Jahr seit den ersten Tests auf dem Losail Circuit in Doha/Katar in der ersten März-Woche. Michelin hat die Vorderreifen mit der steiferen Konstruktion und dem härteren Compound aus der Zuteilung entfernt. Dieser Vorderreifen wird nicht mehr erzeugt und nicht mehr zu den Rennen gebracht. Das hätte die Mehrheit der Fahrer beim Spielberg-GP so entschieden, erklärte Michelin-Projektleiter Piero Taramasso. «Ich bin nie gefragt worden», konterte Red Bull-KTM-Werkspilot Miguel Oliveira.

KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal will aber das Reifenthema nicht überbewerten. Denn auch der von Oliveira 2020 mehrmals bevorzugte letztjährige Vorderreifen befand sich im Vorjahr nicht bei allen Grand Prix in der Allocation. «Für jede Strecke werden unterschiedliche Reifen geliefert», betont Poncharal. «Uns hat dieser Reifen in diesem Jahr vielleicht in Doha mehr gefehlt als in Portimão», meint der Teamchef von Petrucci und Lecuona. «Wir werden also nicht bei allen Grand Prix mit denselben Problemen konfrontiert. In Le Mans hatten wir keine Reifenprobleme. Denn dort wurde wegen des kühlen Wetter fast dauernd mit dem Soft-Compound gefahren, niemand wollte die Medium-Mischung. Wir sollten dieses Reifenthema nicht überbewerten.»

Dazu kommt: In diesem Jahr finden viele Rennen zu einer anderen Jahreszeit als in der verspätet gestarteten Saison 2020 statt. Es werden also oft andere Reifen-Zuteilungen stattfinden.

Manche Fahrer, die mit den schwierigen Verhältnissen in Le Mans (Regen und niedrige Temperaturen) nicht zurechtkamen, redeten sich auf die Reifen aus – zum Beispiel Rins. Andere Asse wie Miller, Quartararo, Zarco und Bagnaia trotzten mutig den widrigen Bedingungen – und fuhren vorne mit. Pecco Bagnaia stürmte sogar von der 19. Position auf Platz 4.

Und Fabio Quartararo, der 2020 im Regen deutliche Schwächen erkennen ließ, hielt mit der M1-Yamaha auf der nassen Fahrbahn wacker mit. «Bagnaia und Fabio haben sich innerhalb einiger Monate im Regen sehr, sehr deutlich verbessert. Unglaublich, wie sehr sie sich gesteigert haben», lobt Hervé Poncharal. «Das gilt auch für Fabio, der den Regen früher gehasst hat. Er ist im Regen mit Soft-Soft gefahren. Und obwohl die Yamaha bei diesem Wetter nicht das beste Bike ist, wie man bei den anderen Yamaha-Fahrern gesehen hat, ist Fabio in Le Mans ein unbeschreiblich starkes Rennen gefahren.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F, 16. Mai

1. Jack Miller, Ducati, 27 Runden in 47:25,473 min

2. Johann Zarco, Ducati, +3,970 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,468

4. Pecco Bagnaia, Ducati, +16,172

5. Danilo Petrucci, KTM, +21,430

6. Alex Márquez, Honda, +23,509

7. Takaaki Nakagami, Honda, +30,164

8. Pol Espargaró, Honda, +35,221

9. Iker Lecuona, KTM, +40,432

10. Maverick Viñales, Yamaha, +40,577

11. Valentino Rossi, Yamaha, +42,198

12. Luca Marini, Ducati, +52,408

13. Brad Binder, KTM, +59,377

14. Enea Bastianini, Ducati, +1:02,224 min

15. Tito Rabat, Ducati, +1:09,651

16. Franco Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 15 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 15 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Márquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Marquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.