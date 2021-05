Italien-GP: Luca Marini mit Spezial-Lackierung 25.05.2021 - 14:30 Von Mario Furli

MotoGP © Sky Racing VR46 So präsentiert sich die Ducati von Luca Marini für Mugello © Sky Racing VR46 Die (rote) Seitenansicht Zurück Weiter

Für MotoGP-Rookie Luca Marini und die Sky-VR46-Avintia-Truppe steht in Mugello ein besonderes Rennwochenende an: Der erste Heim-GP in der Königsklasse. Das wird in den Trikolore-Farben gefeiert.