Piero Taramasso (Michelin): Klima eine Schwierigkeit

Neun Rechts- und sechs Linkskurven sowie eine über einen Kilometer lange Gerade warten auf die Fahrer der Motorrad-WM in Mugello. Doch nicht nur der Kurs ist eine Herausforderung, auch das Wetter spielt eine Rolle.

Nachdem Mugello 2020 aufgrund der Corona-Pandemie im Rennkalender der MotoGP-Klasse gefehlt hatte, kehren die besten Motorradfahrer der Welt am kommenden Wochenende wieder zurück in die Toskana. Die 5,245 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsstrecke zählt trotz dreier Haarnadel-Kurven zu den flüssigsten Kursen.

Auf die Fahrer wartet neben neun Rechts und sechs Linkskurven eine 1,141 Kilometer lange Start-und Zielgerade. Für Piero Taramasso vom Reifenhersteller Michelin gehört der Kurs zu den schönsten des Kalenders: «Als Italiener und leidenschaftlicher Motorradfahrer bin ich immer glücklich darüber, Heimrennen zu bestreiten und Mugello gehört zu meinen Lieblingsstrecken.»

Er und die von Michelin gelieferten Reifen werden auch an diesem Wochenende wieder im Fokus stehen. Taramasso glaubt, dass die Verhältnisse nicht einfach sein werden: «Das Klima hier kann zu dieser Jahreszeit eine Herausforderung sein. Das hügelige Terrain sorgt für kühle Temperaturen am Morgen und am Nachmittag kann es sehr heiß werden. Außerdem ist das Streckenlayout sowohl für die Reifen als auch für die Fahrer schwierig, da es eine Kombination aus sehr hohen Geschwindigkeiten, harten Bremszonen und engen Kurven gibt. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Trocken- und Regenreifen alles aushalten werden, was die Streckenbedingungen und das Wetter ihnen bieten können.»

Die Slick-Reifen, die allen Fahrern zur Verfügung stehen, werden aus den Mischungen Soft, Medium und Hard bestehen, wobei die vorderen Optionen alle symmetrisch und die hinteren Optionen alle asymmetrisch sind. Bedeutet: Die rechte Seite ist aufgrund der höheren Anzahl an Rechtskurven härter.

Bei den Regenreifen sind die Hinterreifen asymmetrisch mit einer härteren rechten Seite und die Vorderreifen folgen dem Vorbild der Slicks und haben ein symmetrisches Design.

Diese dürften aber voraussichtlich nicht benötigt werden, denn am Wochenende soll es trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich laut den aktuellsten Wettervorhersagen zwischen 16 Grad am Morgen und 23 Grad am Mittag.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.