Miller und Bagnaia: Mit Extra-Motivation nach Mugello

Jack Miller würde gerne in Mugello den Hattrick perfekt machen

Francesco Bagnaia geht voller Vorfreude in das Heimrennen in Mugello

Die Ducati-Werkspiloten Jack Miller und Francesco Bagnaia gehen voller Vorfreude in das Heimrennen des Teams in Mugello. Bagnaia möchte die WM-Führung zurückerobern und Miller triumphierte zuletzt zwei Mal nacheinander.

Die WM-Führung hat Francesco Bagnaia in Le Mans eingebüßt, obwohl er sich im Lauf des Rennens noch einmal gewaltig nach vorn arbeiten konnte und als Vierter abschloss. Nun bestreitet der Italiener zum ersten Mal in den Werksfarben von Ducati den Heim-GP in Mugello.

«Es ist das erste Mal, dass ich in den den offiziellen Farben des Teams fahre. Mein Gefühl war in den vergangenen Rennen immer ausgezeichnet», erklärt Bagnaia und sagt mit Blick auf das anstehende Wochenende: «Der Kurs in Mugello passt sehr gut zu unseren technischen Spezifikationen. Ich bin entschlossen und zuversichtlich, dass wir ein gutes Rennen abliefern können.»

Teamkollege Jack Miller kommt mit einer breiten Brust und zwei Siegen nacheinander in die Toskana. Nach einem enttäuschenden Saisonstart hat sich der Australier eindrucksvoll zurückgemeldet. Belohnt wurde er mit einer Vertragsverlängerung. Darauf möchte sich Miller aber nicht ausruhen.

Er freut sich auf die Rückkehr nach Mugello und sagt: «Nach fast zwei Jahren sind wir zurück und ich bin wirklich begeistert. Der Italien-GP ist das Heimrennen unseres Team und diese Strecke ist immer etwas Besonderes. Es wird definitiv ein ganz anderes Wochenende, denn es gibt keine Fans auf den Tribünen. Aber ich bin mir sicher, dass uns alle Ducatisti von zu Hause aus anfeuern werden. Nachdem ich die letzten beiden Grands Prix gewonnen habe, bin ich sehr motiviert. Ich möchte diesen Schwung beibehalten. Ich kann es kaum erwarten, an diesem Wochenende wieder auf die Strecke zu gehen.»

Beim bislang letzten Auftritt vor zwei Jahren standen mit Sieger Danilo Petrucci und dem Dritten Andrea Dovizioso beide Ducati-Piloten auf dem Treppchen und auch die Sieger davor saßen mit Dovizioso (2017) und Jorge Lorenzo (2018) auf einer Maschine aus Borgo Panigale. Ein Grund dafür ist die über einen Kilometer lange Start- und Zielgerade, die den Desmosedici entgegenkommt.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.