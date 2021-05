Brad Binder (KTM): «Podium ist in Reichweite»

Brad Binder kämpft um den Anschluss in der MotoGP-WM. Der KTM-Werksfahrer glaubt, dass er und sein Team bei den Testfahrten in Jerez die richtigen Schlüsse gezogen haben. Nun geht es nach Mugello.

Was haben die KTM-Werkspiloten Brad Binder und Miguel Oliveira gemeinsam? Richtig, die bisherige Saison verlief noch nicht nach ihren Vorstellungen. Binder, der WM-Rang 11 belegt, sagt: «Es ist eine Herausforderung bislang. Manchmal habe ich das Gefühl, ich rufe das Maximum ab und lande nur auf P17. Das war zum Beispiel in Katar so, dort hatten wir große Schwierigkeiten beim Auftakt. Beim zweiten Rennen haben wir am Sonntag etwas gefunden, was uns geholfen hat und in Portimao war es schon wieder in Ordnung, weil wir dort Fünfter wurden.»

Es folgten dann aber ein Rückschlag in Jerez in Form eines Sturzes und Position 13 in Le Mans. «Die Zeiten sind nicht einfach. Aber ich verstehe viel besser, in welchen Bereichen wir nachlegen müssen. Wenn wir etwas am Motorrad ändern, dann spüre ich das. Außerdem finde ich ein Gefühl dafür, was wir in vielen Fällen anpacken müssen, um uns zu steigern. Im Vorjahr haben wir eine bessere Grundabstimmung gehabt, jetzt müssen wir Extraschichten einlegen», erklärt Binder, der froh über seine zusätzliche Erfahrung ist.

Der Südafrikaner lobt das Team für den Einsatz: «Jeder versucht alles, damit es in die richtige Richtung geht.» Wo gibt es derzeit noch am meisten Nachholbedarf? Binder: «Kurz bevor wir die Bremse lösen und wieder Gas geben, bräuchten wir ein bisschen mehr Unterstützung vom Motorrad in den Kurven. Dann kämen wir besser rum. Ich glaube, dass wir beim Test in Jerez schon etwas gefunden haben, was uns helfen wird und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Schließlich hat Binder große Ziele in naher Zukunft: «Spätestens bis zur Sommerpause möchte ich auf das Podium zurückkehren. Ich denke, es ist in Reichweite und natürlich wäre es mir lieber, wenn wir diesen entscheidenden Schritt eher früher als später machen würden.»

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.