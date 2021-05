Miguel Oliveira (KTM): «Nicht gegen Wand gelaufen»

WM-Rang 20 ist nicht das, was sich Miguel Oliveira nach fünf Läufen in der MotoGP-Klasse vorgestellt hatte. Der KTM-Werkspilot sieht aber kleine Fortschritte und hofft schon in Mugello auf eine Kehrtwende.

Miguel Oliveira und die Saison 2021 - so recht passt das bislang noch nicht zusammen. Zwei Nullnummern und insgesamt nur neun WM-Punkte bedeuten Rang 20 in der Tabelle. Dennoch widerspricht der Portugiese, der beim Heim-GP in Portimao außerhalb der Top 15 landete, dass es bislang eine Saison zum Vergessen sei.

«Wir sind nicht gegen eine Wand gelaufen», sagt er, um direkt nachzuschieben: «In Katar mag das vielleicht schon so ausgesehen haben. Dort hatten wir Probleme und das Ergebnis dort spiegelte die Realität wider, aber seither haben wir immer wieder kleine Fortschritte gemacht. Ich finde, dass die bisherigen Resultate nicht unser wahres Leistungsvermögen zeigen. Es ist frustrierend, wenn man das Rennen nicht beendet und deswegen nicht zeigen kann, wozu man in der Lage ist.»

Es bringe aber nichts, den Blick zurückzuwerfen. «Wir müssen uns auf Mugello fokussieren und dort ins Ziel kommen. Wir werden an der Herangehensweise nichts ändern. Ich wüsste auch nicht, was ich verändern sollte und auch alle im Team tun das, was sie können. Es spüre auch keinen Druck, der dafür sorgt, dass ich ausscheide. Ich hoffe aber natürlich schon, dass wir so schnell wie möglich die Kehrtwende einleiten können», sagt der zweifache MotoGP-Sieger des Vorjahres, der beim bislang letzten Auftritt Mugello 16. wurde.

Oliveira, der in Frankreich zuletzt gestürzt war, liegt 15 Punkte hinter seinem Stallrivalen Brad Binder, der in Portimao elf Zähler einfuhr und sich auch in Le Mans bei schwierigen Bedingungen als 13. behauptete. Die Erinnerungen an Mugello

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.