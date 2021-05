Pol Espargaró: «Im Trockenen bei den Schnellsten»

Repsol-Honda-Neuzugang Pol Espargaró konzentriert sich auf die positiven Aspekte des MotoGP-Wochenendes in Le Mans und will nun beim Italien-GP in Mugello an das gute Gefühl im Trockenen anknüpfen.

Pol Espargaró ist gespannt darauf zu sehen, wie seine RC213V in Mugello funktionieren wird: «Ich mag die Strecke, 2019 war Marc [Márquez] sehr gut, er stand auf der Pole. Mal sehen. Ich bin hier mit der Honda noch nicht gefahren, im Vorjahr hatten wir gar kein Rennen hier. Deshalb fällt es mir schwer zu sagen, ob die Bedingungen und die Strecke zu unserem Motorrad passen werden. Was sicher ist: An unserem letzten Rennwochenende lief es im Trockenen sehr gut, wir waren regelmäßig in den Top-5», verwies er auf den Frankreich-GP vor eineinhalb Wochen.

«Mein Gefühl war sehr, sehr gut, mit dem Motorrad und dem Team, alles lief gut – bis der Regen kam. Das hat alles ziemlich verändert», seufzte der 29-jährige Spanier, der das Flag-to-Flag-Rennen auf Rang 8 und damit hinter beiden LCR-Fahrern beendete. «Insgesamt glaube ich aber, dass wir ein gutes Wochenende hatten. Der achte Platz aus dem Rennen war – neben dem Qualifying, als ich gestürzt bin – das schlechteste Ergebnis des gesamten Wochenendes. Es war also nicht allzu schlecht. Es war ein Rennen, in dem es darum ging, Punkte zu holen und weiterzumachen», so der WM-Zehnte.

Pols Plan für den anstehenden Italien-GP lautet daher: «Wir haben eine gute Basis von Le Mans, wie gesagt, bei trockenen Verhältnissen gehörten wir zu den Schnellsten. Das ist sehr wichtig und sehr positiv, weil es zeigt, dass das Motorrad auf keinem schlechten Level ist. Wir werden mit der Basis starten, aber klar, wir haben speziell für diese Strecke auch etwas im Kopf, was man normalerweise bei diesen schnellen Kurven und den Richtungswechseln tun sollte. Es gibt die Basis-Settings und dazu unterschiedliche Optionen, um mehr Grip zu finden, falls uns der fehlen sollte. Das ist für uns das Thema des Jahres», fügte der Honda-Neuzugang an.

«Dann werden wir am ersten Tag sehen, wo wir nach FP1 und FP2 stehen, und das eine oder andere tun. Ich freue mich aber sehr darauf, nach Le Mans bin ich wirklich motiviert und glücklich. Ich will hier in Mugello ein gutes Wochenende zeigen», bekräftigte der jüngere Espargaró.

Übrigens: Laut aktuellen Wettervorhersagen ist am Sonntag ein weiteres verregnetes Rennen allerdings nicht auszuschließen.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.