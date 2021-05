Maverick Viñales (8./Yamaha): «Bin bereit zu kämpfen»

Maverick Viñales will endlich wieder vorne mitmischen

Yamaha-Ass Maverick Viñales stürmte im ersten Freien Training nach ganz vorn. Am Mittag misslang die Zeitenjagd, deswegen landete der Spanier auf P8. Er ist vorsichtig optimistisch für das Rest-Wochenende in Mugello.

Bei der Zeitenjagd hat Maverick Viñales noch Luft nach oben. Schon am Freitag wollte er eine erste Zeit setzen, doch ein Fehler in der zweiten Arrabbiata-Kurve sowie Verkehr machten dem Spanier und seiner Yamaha M1 einen Strich durch die Rechnung. Er erklärte: «Ich bin darüber nicht verägert. Ich habe zu sehr gepusht und dann durch meinen kleinen Ausritt zu viel Zeit verloren. Beim zweiten Versuch waren zu viele Fahrer vor mir.»

Am Vormittag sicherte sich der Spanier, der zuletzt im Kampf um den WM-Titel an Boden verloren hat, aber die Bestzeit. «Im ersten Freien Training hatte der weiche Reifen höchste Priorität. Am Nachmittag haben wir es zunächst sowohl vorne als auch hinten mit der harten Mischung versucht. Das war nicht die richtige Variante. Ich bin zu sehr gerutscht und die Unterschiede waren zu groß.»

Insgesamt hält der frischgebackene Vater fest: «Wir müssen an der Elektronik noch etwas arbeiten, aber ich bin bereit zu kämpfen.»

Optimismus ruft auch die neue Starvorrichtung hervor, wobei Viñales sich nicht zu sehr darauf verlassen will. Er sagt: «Wir werden sehen, ob wir uns gewaltig verbessern werden. Besonders im zweiten Teil der Beschleunigung ist es ein Fortschritt, aber wir müssen abwarten.» Für das Rennen steht der Plan aber: «Ich will vorne dabei sein.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,147 min

2. Rins, Suzuki, + 0,071 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,184

4. Quartararo, Yamaha, + 0,225

5. Binder, KTM, + 0,289

6. Oliveira, KTM, + 0,437

7. Nakagami, Honda, + 0,446

8. Viñales, Yamaha, + 0,446

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,508

10. Miller, Ducati, + 0,541

11. Zarco, Ducati, + 0,655

12. Mir, Suzuki, + 0,700

13. Marc Márquez, Honda, + 0,826

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,839

15. Pirro, Ducati, + 0,960

16. Petrucci, KTM, + 0,982

17. Marini, Ducati, + 1,007

18. Alex Márquez, Honda, + 1,179

19. Bastianini, Ducati, + 1,333

20. Savadori, Aprilia, + 1,521

21. Rossi, Yamaha, + 1,572

22. Lecuona, KTM, + 1,645

Ergebnis FP1, MotoGP, Mugello, 27. Mai

1. Viñales, Yamaha, 1:46,593 min

2. Zarco, Ducati, + 0,209

3. Rins, Suzuki, + 0,359

4. Mir, Suzuki, + 0,583

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,591

6. Bagnaia, Ducati, + 0,593 sec

7. Pirro, Ducati, + 0,962

8. Quartararo, Yamaha, + 0,973 sec

9. Miller, Ducati, + 1,123

10. Oliveira, KTM, + 1,155

11. Nakagami, Honda, + 1,198

12. Pol Espargaró, Honda, + 1,277

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,399

14. Binder, KTM, + 1,456

15. Marini, Ducati, + 1,535

16. Marc Márquez, Honda, + 1,684

17. Rossi, Yamaha, + 0,922

18. Petrucci, KTM, + 1,726

19. Alex Márquez, Honda, + 1,684

20. Savadori, Aprilia, + 2,141

21. Bastianini, Ducati, + 2,374

22. Lecuona, KTM, + 2,404