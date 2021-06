Jack Miller (7.): «Wir haben eine klare Vorstellung»

Eigentlich wollte Jack Miller am Freitag gar nicht auf Zeitenjagd gehen. Am Ende trafen die Ducati-Verantwortlichen eine Entscheidung und Miller schloss auf P7 ab. Ein solider Auftakt für den Australier in Montmeló.

39 Runden hat Jack Miller zum Auftakt des Catalunya-Rennwochenendes abgespult. Am Ende schloss er mit seiner Ducati Desmosedici als Siebter ab und war damit zufrieden: «Es war ein positiver erster Tag und es war schön, die Fans nach so langer Zeit wieder auf den Tribünen zu sehen. Der Grip ist auf dieser Strecke wirklich gering. Deshalb sind wir viele Runden gefahren, um herauszufinden, welche Strategie wir für das Rennen am Sonntag wählen sollen. Ich denke, wir haben schon eine klare Vorstellung.»

Takaaki Nakagami vom LCR Honda Idemitsu-Team hatte die Verhältnisse mit Regenbedingungen verglichen. Da widersprach Miller: «Es ist rutschig, das stimmt. Aber es ist nicht so, als würden wir im Nassen fahren. Es ist einfach der Charakter der Strecke. Jedes Jahr ist dieses Thema präsent und es ist jedes Jahr schwierig. Am Ende wird es darauf ankommen, wer es über die volle Renndistanz mit den Reifen am besten hinbekommt. Wenn sie am Ende abbauen, dann kann man in kurzer Zeit alles verlieren.»

Dieses Risiko möchte Miller nicht eingehen. Er will auch am Samstagvormittag weiter testen, um keine böse Überraschung zu erleben. Er sagt: «Wir werden im FP4 noch weiter den harten Hinterreifen ausprobieren, um zu versuchen, einige Aspekte zu verbessern. Aber generell fühle ich mich wohl auf meiner Desmosedici und ich bin zuversichtlich, dass ich am Samstag wieder gut abschneiden kann.»

Nur weil das Team es wollte, gelang ihm überhaupt der Sprung in die Top 10 am Freitag. «Ich fühle mich hier wohler als noch in Mugello. Dort fahre ich zwar auch gerne, aber ich habe es nie so hinbekommen, dass alles zueinandergepasst hat. Hier habe ich nicht damit gerechnet, dass ich am Ende noch einmal eine Attacke starten soll, aber das Team wollte es und dann ist der Plan auch aufgegangen.»

Stärker aus dem eigenen Lager waren Teamkollege Francesco Bagnaia und Markenkollege Johann Zarco, der bei schwierigen Gripverhältnissen ohnehin meist im Vorteil ist. «Er hat einen anderen Fahrstil, der ihm offensichtlich hilft, wenn die Bedingungen nicht ganz so gut sind. Er geht früher ans Gas. Wir werden uns die Daten anschauen und dabei werden wir dann erkennen, ob sein Stil ein Vorteil ist», erklärte Miller.

Sein Ziel ist es, auf das Podest zurückzukehren. Nach zwei Siegen nacheinander musste er sich zuletzt mit P6 begnügen. Bereits vor dem Italien-GP wurde sein Vertrag verlängert. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen möchte er in Katalonien wieder zurückzahlen.

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Zarco, Ducati, 1:39,235 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,021 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,166

4. Binder, KTM, + 0,427

5. Bagnaia, Ducati, + 0,525

6. Viñales, Yamaha, + 0,586

7. Miller, Ducati, + 0,679

8. Bastianini, Ducati, + 0,742

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,748

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,748

11. Nakagami, Honda, + 0,797

12. Petrucci, KTM, + 0,825

13. Marini, Ducati, + 0,859

14. Oliveira, KTM, + 0,861

15. Marc Márquez, Honda, + 0,885

16. Mir, Suzuki, + 0,915

17. Lecuona, KTM, + 1,016

18. Alex Márquez, Honda, + 1,455

19. Rossi, Yamaha, + 1,601

20. Savadori, Aprilia, + 1,746

21. Martin, Ducati, + 1,950