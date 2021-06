Johann Zarco (Ducati/3.): «Da kam Frustration auf»

Johann Zarco liegt als WM-Zweiter bereits 24 Punkte hinter Leader Fabio Quartararo. Und der Landsmann erstaunte in Montmeló mit seiner fabelhaften Rennpace. Deshalb kam bei Zaco von Frust,.

Johann Zarco katapultierte sich mit seiner Pramac-Ducati auf dem 4,657 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya heute auf den drittem Startplatz. Der Franzose steht also beim siebten Grand Prix in diesem Jahr zum vierten Mal in der ersten Startreihe. Dabei hatte er im Qualifying 2 in der Kurve 10 noch eine heikle Situation mit Brad Binder erlebt – es kam beinahe zu einer Kollision.

«Das war eine gute Qualifying-Session für mich. Mit dem ersten Reifen habe ich mich mal bemüht, ein Feeling für die Verhältnisse zu bekommen. Ich habe so hart wie möglich gepusht. Mit dem zweiten neuen Hinterreifen habe ich etwas mehr auf die Strategie geachtet. Ich wusste, wenn ich einem Fahrer verfolge, kann ich meine Rundenzeit deutlich verbessern. Brad Binder ist sehr schnell gefahren, denn er hat sich bemüht, Morbidelli einzufangen. Wir waren gemeinsam auf einer sehr schnellen Runde unterwegs. Ich habe mich auf meine starken Punkte konzentriert, um dort Zeit zu kompensieren gegenüber. Jenen Stellen, wo ich Zeit verloren habe. In Turn 10 war ich dann ganz dicht an Brad dran. Ich wollte ihn überholen, um meine Zeit nicht zu ruinieren. Aber er bremst so spät und so heftig… Ich blieb dann bis zum Turn 10 hinter ich, dann habe ich ihn innen überholt. Er musste sein Bike aufrichten. Ich konnte meine Runde vollenden und die gute dritte Startposition absichern. Das war ein gutes Ende für diesen abwechslungsreichen Samstag.»

«Jetzt brauche ich morgen einen guten Start. Dann werde ich schauen, was Jack und Fabio fahrerisch zu bieten haben und ob wir uns einen Kampf liefern können», meinte der Pramac-Ducati-Werkspilot. «Ich möchte ein konstantes Rennen fahren und in den 24 Runden bis zum Ende alles unter Kontrolle haben.»

Wo fährt Fabio Quartararo schneller als die Gegner? Zarco: «Bei mit kam heute zwischendurch einmal Frustration auf, weil ich mich gegenüber Freitag nicht so steigern konnte wie erhofft. Außerdem ist Fabio mit den gebrauchten Reifen am Ende des FP4 sehr stark gewesen. Ich konnte ihm nicht folgen; ich war im FP4 sogar 0,684 sec langsamer als er. Ich könnte jetzt behaupten, das liegt nur am Hinterradgrip. Aber so einfach ist das nicht. Denn es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Unsere Basis wird immer besser; ich bin meist schon am Freitag konkurrenzfähig. Und selbst wenn mir am Samstag der gewünschte Fortschritt nicht gelingt, kann ich im Qualifying trotzdem vorne mitmischen. Aber es ist trotzdem frustrierend, dass ich in der Rennpace nicht mit Fabio mithalten kann. Immerhin haben wir immer häufiger die Gelegenheit, uns Hoffnungen auf das Podest zu machen. Das ist eine gute Situation.»

MotoGP-Ergebnis, Q2, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 1:38,853 min

2. Miller, Ducati, 1:38,890 min, + 0,037 sec

3. Zarco, Ducati, 1:39,049, + 0,196

4. Oliveira, KTM, 1:39,099, + 0,246

5. Morbidelli, Yamaha, 1:39,109, + 0,256

6. Viñales, Yamaha, 1:39,157, + 0,304

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,218, + 0,365

8. Binder, KTM, 1:39,343, + 0,490

9. Bagnaia, Ducati, 1:39,359, + 0,506

10. Mir, Suzuki, 1:39,431, + 0,578

11. Rossi, Yamaha, 1:39,605, + 0,752

12. Pol Espargaró, Honda, 1:41,791, + 2,938

Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:39,181 min

14. Nakagami, Honda, 1:39,347

15. Martin, Ducati, 1:39,532

16. Lecuona, KTM, 1:39,567

17. Bastianini, Ducati, 1:39,590

18. Petrucci, KTM, 1:39,744

19. Marini, Ducati, 1:39,942

20. Alex Márquez, Honda, 1:40,009

21. Savadori, Aprilia, 1:40,158