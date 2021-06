Jorge Martin (Ducati/14.): Seltsamer Sturz & 2 Punkte

Jorge Martin mischte beim Katalonien-GP nach vier Nullern und drei Operationen endlich wieder in der WM mit. Aber der Sturz in der «Sighting Lap» ruinierte seine Chancen.

Jorge Martin zog sich bei einem Sturz am Rennwochenende in Portimão am 17. April acht Knochenbrüche zu und musste deswegen dreimal operiert werden. Nun feierte der Ducati-Fahrer in Montmeló sein MotoGP-Comeback und beendete das Rennen auf dem 14. Platz.

Doch schon während der Besichtigungsrunde vor dem Rennen musste Jorge Martin einen rätselhaften Sturz per Highsider hinnehmen. Danach musste der 24-jährige Pramac-Ducati-Werkspilot auf das Ersatz-Motorrad wechseln und aus der Boxengasse starten, weshalb es ihm im Rennen dann an Selbstvertrauen fehlte. «Wir haben nicht nachgeschaut, warum ich vom Motorrad geflogen bin, aber wahrscheinlich waren die Reifen nicht warm genug oder ich habe falsch gebremst. Vom Set-up her waren die beiden Bikes gleich, aber man fühlt sich immer mit einem besser als mit dem anderen... Und da das bessere Bike nach dem Sturz nicht mehr zu gebrauchen war, musste ich das Rennen mit meinem zweiten Motorrad bestreiten.»

«Ich merke schon, dass ich physisch noch nicht wieder ganz auf der Höhe bin», meinte der Pramac-Racing-Pilot am Sonntagnachmittag. «Meine Muskeln sind ein wenig steif und die verletzte Hand tut mir weh. Aber ich war auch von den Trainings ausgelaugt. Ich war körperlich am Limit, aber ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und froh, dass ich zwei Punkte mitnehmen konnte. Wir kommen Schritt für Schritt zurück. Ich freue mich auf das nächste Rennen.»

Im Rookie of the-Year Award liegt der letztjährige Moto2-WM-Vierte (mit zwei Saisonsiegen) auf Platz 2 mit 19 Punkten hinter Leader Enea Bastianini (26).

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Mir, Suzuki, + 5,325

5. Viñales, Yamaha, + 6,281

6. Quartararo, Yamaha, + 7,815*

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291



*Update: zwei Drei-Sekunden-Strafen

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 115 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 78. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 143 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 82. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 190 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 101. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.