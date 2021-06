Luca Marini (Ducati): Zwei Stürze, Arbeit fürs Team

Valentino Rossis Bruder Luca Marini bescherte seiner Avintia-Ducati-Cew am Freitag viel Arbeit. Nach zwei Stürzen fiel er auf Platz 18 zurück. Im FP1 landete er auf Rang 13.

Der italienische Moto2-Vizeweltmeister Luca Marini aus dem Sky VR46 Avintia Team erlebte beim Sachsenring-GP nicht gerade einen verheißungsvollen ersten MotoGP-Traininigstag. Der Bruder von Valentino Rossi beendete das FP2 nur an 18. Position. Nach einer guten Vorstellung im FP1 hatte Luca mit der Ducati GP20 im zweiten Training Mühe, er stürzte gleich zweimal. Danach gelang ihm eine Runde in 1:21,595 min. So fehlten ihm 0,9 sec auf die Bestzeit von Miguel Oliveira (KTM), der 1:20,690 min fuhr.

«Das war kein einfacher Tag für uns», seufzte der MotoGP-Rookie. «Wir hatten einige Probleme. Aber insgesamt habe ich kein schlechtes Gefühl. Was in Barcelona funktioniert hat, bewährt sich auch hier. Ich fühle mich gut auf dem Bike und kann so fahren, wie ich mir das vorstelle. Im FP2 hatte ich gleich nach dem Beginn ein Problem, ich stürzte und verlor dann viel Gefühl für den Hinterreifen. Ich ging mit dem weichen Hinterreifen zurück auf die Strecke, aber ich konnte ihn nicht ausnutzen, denn ich hatte vorne den Medium drauf, obwohl mir der Hard-Compound vorne lieber ist. Ich habe trotzdem gepusht, weil nicht viel auf Platz 10 gefehlt hat. Der weiche Reifen hält hinten drei Runden, würde ich sagen. Ich wollte trotzdem in der fünften Runde noch eine Topzeit herausquetschen. Und deshalb bin ich wieder gecrasht. Es tut mir leid für das Team. Die Crew hatte am Freitagabend einen Haufen Arbeit.»

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (18. Juni)

1. Oliveira, KTM, 1:20,690 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,220 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,333

4. Rins, Suzuki, + 0,387

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,418

6. Nakagami, Honda, + 0,441

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,453

8. Zarco, Ducati, + 0,491

9. Miller, Ducati, + 0,502

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,538

11. Petrucci, KTM, + 0,592

12. Marc Márquez, Honda, + 0,601

13. Alex Márquez, Honda, + 0,603

14. Martin, Ducati, + 0,708

15. Binder, KTM, + 0,736

16. Mir, Suzuki, + 0,763

17. Lecuona, KTM, + 0,878

18. Marini, Ducati, + 0,905

19. Bastianini, Ducati, + 1,012

20. Savadori, Aprilia, + 1,188

21. Rossi, Yamaha, + 1,278

22. Bagnaia, Ducati, + 1,521

Ergebnis MotoGP F1, Sachsenring, 18. Juni

1. Marc Márquez, Honda, 1:21,660

2. Quartararo, Yamaha, + 0,168

3. Nakagami, Honda, + 0,276

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,350

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,380

6. Miller, Ducati, + 0,391

7. Rins, Suzuki, + 0,416

8. Zarco, Ducati, + 0,488

9. Mir, Suzuki + 0,512

10. Viñales, Yamaha, + 0,593

11. Bagnaia, Ducati, + 0,600

12. Oliveira, KTM, + 0,664

13. Marini, Ducati, + 0,704

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

15. Bastianini, Ducati, + 0,817

16. Alex Márquez, Honda, + 0,877

17. Savadori, Aprilia, + 0,952

18, Petrucci, KTM, + 0,986

19. Martin, Ducati, + 1,018

20. Rossi, Yamaha, +1,031

21. Lecuona, KTM, + 1,068

22. Binder, KTM, + 1,309