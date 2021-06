Miguel Oliveira (KTM): «Alles getan, was ich konnte»

Red Bull-KTM-Star Miguel Oliveira brachte Sachsenring-König Marc Marquez im Rennen der MotoGP arg in Bedrängnis und holte seinen dritten Podiumsplatz in Serie.

Der Portugiese Miguel Oliveira entwickelt sich immer mehr zum WM-Kandidaten in der MotoGP-WM. Der Red Bull-KTM-Werksfahrer hat aus den vergangenen drei Rennen nicht weniger als 65 von 75 möglichen Punkten eingefahren. In der WM belegt Oliveira einen Punkt hinter Maverick Vinales auf Platz 7. Vor dem Mugello-GP lag er in der Fahrer-WM an 20. Position!

Auf dem Sachsenring war Oliveira zur Freude der KTM-Macher vor Ort wie Pit Beirer, Heinz Kinigadner und Hubert Trunkenpolz ab Rennmitte hartnäckiger Jäger von Marc Márquez (Repsol Honda), der am Sonntag bei seinem Traum-Comeback zum elften Mal in Folge gewinnen konnte.

«Ich muss zufrieden sein, denn ich habe das Beste herausgeholt, was möglich war. Die Startposition war natürlich nicht ideal. Ich stand auf Platz 6 und war dazu noch auf der Außenseite. Ich hatte dann aber einen fantastischen Start, ich musste aber in die erste Kurve etwas reinrollen.»

«Danach habe ich mir die Pace der anderen Jungs etwas angeschaut. Dann haben einige Fahrer nachgelassen wegen der Regentropfen, die fielen – Marc fuhr aber genauso schnell weiter. Ich hatte dann aber nicht mehr viel Reserven. Marc war in einigen Passagen schneller, ich war in anderen Teilen der Strecke besser.»

«Dieser zweite Platz war das beste Ergebnis, das ich heute bei diesen Verhältnissen holen konnte. Ich war runter am Wasserfall schnell, das war ein starker Punkt für mich. Und auch die letzten beiden Kurven waren für mich gut. Und ein zweiter Platz hinter Marc auf dieser Strecke ist alles andere als eine schmerzhafte Niederlage...»

Ergebnisse MotoGP Sachsenring/D:

1. Marc Márquez (E), Honda, 30 Runden in 41:07,243 min

2. Miguel Oliveira (P), KTM, +1,610 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +6,772

4. Brad Binder (ZA), KTM, +7,922

5. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +8,591

6. Jack Miller (AUS), Ducati, +9,096

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,371

8. Johann Zarco (F), Ducati, +11,439

9. Joan Mir (E), Suzuki, +11,625

10. Pol Espargaró (E), Honda, +14,769

11. Alex Rins (E), Suzuki, +16,803

12. Jorge Martin (E), Ducati, +16,915

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,217

14. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,300

15. Luca Marini (I), Ducati, +23,615

16. Enea Bastianini (I), Ducati, +23,738

17. Iker Lecuona (E), KTM, +23,946

18. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +24,414

19. Maverick Vinales (E), Yamaha, +24,715

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Danilo Petrucci (I), KTM, 26 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 26 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 8 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 131 Punkte. 2. Zarco 109. 3. Miller 100. 4. Bagnaia 99. 5. Mir 85. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 74. 8. Binder 56. 9. Aleix Espargaró 53. 10. Marc Márquez 41. 11. Morbidelli 40. 12. Pol Espargaró 35. 13. Nakagami 34. 14. Rins 28. 15. Bastianini 26. 16. Alex Márquez 25. 17. Martin 23. 18. Petrucci 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 159 Punkte. 2. Ducati 154. 3. KTM 103. 4. Suzuki 89. 5. Honda 77. 6. Aprilia 54.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 206 Punkte. 2. Ducati Lenovo 199. 3. Pramac Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 130. 5. Suzuki Ecstar 113. 6. Repsol Honda 83. 7. LCR Honda 59. 8. Petronas Yamaha SRT 57. 9. Aprilia Racing Team Gresini 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 40. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.