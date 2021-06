Pol Espargaró (Honda/2.): «Zum ersten Mal genossen»

Repsol-Honda-Neuzugang Pol Espargaró beendete den Freitag in Assen auf Platz 2 und verriet anschließend, dass er seinen Teamkollegen und sechsfache MotoGP-Champion Marc Márquez dafür gar nicht kopieren musste.

Pol Espargaró hatte sich für die Dutch TT vorgenommen, seinen Teamkollegen und Sachsenring-Sieger Marc Márquez zu kopieren. Daraus wurde aber nichts. «Wir hatten heute viel zu testen: Marcs Set-up und das neue Chassis. Ich habe aber nichts davon gemacht. Ich begann mit dem Motorrad, mit dem ich in Deutschland aufgehört hatte, und fühlte mich in FP1 so gut und so wohl und war so schnell, dass ich damit weitergemacht habe», erzählte der Honda-Neuzugang mit einem Grinsen im Gesicht. Immerhin waren die beiden Repsol-Teamkollegen aber im FP1 gemeinsam unterwegs. Geplant war das nicht, versicherte Pol.

«Wir planten dann, das neue Chassis im FP2 zu testen. Das war wichtiger als Marcs Set-up. Mit dem Regen ging sich das aber nicht aus. Denn zu Beginn tröpfelte es, also wollte ich erst für den zweiten Run auf das neue Chassis wechseln. Diese Chance hatten wir dann aber nicht. Am Ende blieb also alles exakt wie in Deutschland», fasste der jüngere Espargaró zusammen.

Tatsächlich ging die Abstimmung aber auf den Montmeló-Test zurück: «Wir haben in Barcelona eine Sache am Motorrad verändert, die wirklich gut war. Das Standard-Bike in Deutschland war sehr ähnlich zu der Änderung, die wir in Barcelona vorgenommen haben. Hier in Assen war es mit dem Barcelona-Set-up auf Anhieb viel besser. Es war wichtig zu bestätigen, dass das, was wir in Barcelona ausprobierten, funktioniert. Ich weiß, das ist alles schwierig zu verstehen, ohne technisch mehr ins Detail zu gehen und zu erklären, was wir verändert haben… Es gab aber einen Grund, dass wir mit dem Motorrad angefangen haben heute. Die Dinge sind manchmal komplizierter, als es von außen aussieht.»

Offensichtlich war, dass sich Espargaró auf der RC213V in Assen wohl fühlt. Mit seiner FP1-Zeit hielt er sich auch in der Tageswertung auf Rang 2, nur 0,111 sec hinter Maverick Viñales. «Heute Morgen bin ich geflogen und ich habe es genossen, das Motorrad zu fahren. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wirklich jede Runde schnell war und es genossen habe, mit einer guten Pace. Das war ein gutes Gefühl», schwärmte Pol.

Den Ausrutscher im FP2 in Kurve 5 nahm der 30-jährige Spanier auf seine Kappe: «Der Crash war dumm. Es nieselte ein bisschen und weil ich am Morgen gut aufgehört hatte, wollte ich nicht stürzen. Ich ging es in den ersten Runden also locker an. Ich bin eine langsame Runde gefahren und wollte dann wieder pushen. Die Temperatur war für den Medium-Reifen aber am Limit, der Reifen kühlte ein bisschen ab. Die ersten Kurven sind Rechtskurven, als ich links gepusht habe, ist mir das Vorderrad eingeklappt. Es war mein Fehler.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (25.Juni):

1. Viñales, Yamaha, 1:33,072 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,111 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,328

4. Quartararo, Yamaha, + 0,419

5. Rins, Suzuki, + 0,429

6. Marc Márquez, Honda, + 0,488

7. Mir, Suzuki, + 0,629

8. Zarco, Ducati, + 0,636

9. Petrucci, KTM, + 0,867

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,921

11. Nakagami, Honda, + 0,932

12. Miller, Ducati, + 0,994

13. Savadori, Aprilia, + 1,026

14. Bagnaia, Ducati, + 1,193

15. Martin, Ducati, + 1,267

16. Alex Márquez, Honda, + 1,286

17. Rossi, Yamaha, + 1,359

18. Binder, KTM, + 1,419

19. Lecuona, KTM, + 1,438

20. Bastianini, Ducati, + 1,586

21. Marini, Ducati, + 2,434

22. Gerloff, Yamaha, + 2,672

