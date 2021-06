Fabio Quartararo (2.): Müssen es auch am Sonntag tun

Fabio Quartararo verpasste seine sechste Pole-Position in diesem Jahr in Assen nur um Haaresbreite.

Fabio Quartararo (Yamaha) bestätigte bei der Dutch.TT in Assen seine erstklassige Qualfying-Performance. Er war in diesem Jahr noch nie schlechter als Fünfter (und das war in Doha). Yamaha-Teamkollege Viñales schnappte dem Franzosen, der in diesem Jahr bei neun Anlässen schon fünf Pole-Positions erzielt hat, den besten Startplatz weg. Durch einen Rutscher misslang der letzte Angriff des WM-Leaders.

Trotzdem ist es unbestritten: Das Duo aus dem Monster Yamaha-Werksteam war beim GP der Niederlande in Assen bisher eine Klasse für sich.

«Ich bin wirklich happy mit diesem Qualoifying-Ergebnis», seufzte «El Diablo», denn das ganze Wochenende hatte ich hier nicht das perfekte Gefühl zu dem weichen Hinterreifen. Ich war dann überrascht, als ich 1:31,9 min gleich im ersten Run gefahren. Und in meiner letzten Runde ist mir ein Fehler passiert. Er hat etwas Zeit gekostet. Aber das lässt sich nicht mehr ändern.»

Für das Rennen ist Fabio zuversichtlich. «Der weiche Hinterreifen ist hier nicht mein Lieblingsreifen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Trotzdem ist unser ein ordentliches Q2-Ergebnis gelungen. Unser Team steht auf den besten zwei Startplätzen, das fühlt sich großartig an. Jetzt müssen wir beweisen, das wir das auch am Sonntag tun können.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739