Miguel Oliveira (KTM): «Assen ist schwierig für uns»

«Wir wussten schon voher, dass Assen eine schwierige Strecke für KTM wird», sagte Miguel Oliveira nach dem starken 6. Platz im Qualifying zur Dutch-TT.

Der 26-jährige Miguel Oliveira, der bei den letzten drei MotoGP-Rennen 65 von 75 möglichen Punkten eingeheimst hat, 14 mehr als WM-Leader Fabio Quartararo, holte auch im Qualifying zur Dutch-TT in Assen für Red Bull KTM die Kastanien aus dem Feuer. Er stand zwischendurch sogar in der ersten Startreihe. Doch nach 15 Minuten gelang dem Portugiesen der sechste Startplatz – in der zweiten Reihe. Wie vor einer Woche beim deutschen WM-Lauf.

«Das war ein mühseliges Qualifying, denn unser Gegner sind super stark», seufzte der KTM-Werkspilot, der für dieses Fabrikat schon 15 GP-Siege errungen hat, inzwischen drei in der Königklasse. «Wir hatten am Motorrad eine Menge Arbeit zu erledigen, bevor wir ins Q2 gehen konnten. Das Team hatte viele Ideen, die mir geholfen haben, schneller zu fahren.»

Oliveira weiter: «Wir haben bezüglich Grip einen guten Kompromiss bei der Fahrwerks-Geometrie gefunden. Aber unsere Aufgabe ist hier nicht einfach. Wir mussten schon vor der Ankunft, Assen wird eine schwierige Strecke für uns. Aber bisher ist unsere Performance hier positiv zu beurteilen. Denn wir haben uns für die zweite Reihe qualifiziert. Das ist eine vielversprechende Ausgangslage. Jetzt haben wir morgen das Rennen vor uns. Es werden 26 lange Runden, dazu wird es heiß. Ich freue mich darauf, morgen gut abzuschneiden.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739