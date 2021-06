Aleix Espargaró: Mit weichem Reifen zickt die Aprilia

Auf dem Sachsenring hat Aleix Espargaró für Aprilia als Dritter den besten Startplatz in der modernen MotoGP-Ära erobert. In Assen wurde es nur Startreihe 3, trotzdem spricht der Spanier von einem möglichen Podestplatz.

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró schaffte als Vierter der kombinierten Zeitenliste nach FP3 den direkten Einzug ins Qualifying 2; in diesem wurde der Spanier aber nur Neunter – 0,852 sec hinter Polesetter Maverick Vinales (Yamaha).

«Ich bin wütend über mein Qualifying», brachte es der 31-Jährige auf den Punkt. «Ich war die ganze Zeit über sehr wettbewerbsfähig, mit dem weichen Hinterreifen schob das Bike aber stark übers Vorderrad. Deshalb konnte ich nicht schnell genug in die Kurven einbiegen. Was die Rennpace betrifft, gehöre ich zu den Besten, das ist schon seit Saisonbeginn so. Mal sehen, wie ich von Startplatz 9 aus ins Rennen komme. Die Yamaha liegen deutlich vor uns, von ihnen abgesehen sind wir aber stark.»

«Unser Motorrad verlangt mir körperlich sehr viel ab», räumte Aleix ein. «Ein guter Start ins Rennen wird wichtig sein. Auf dem Sachsenring war ich in den Top-3 und konnte mit den Reifen haushalten, da musste ich nicht erst noch zig andere Fahrer überholen. In Assen muss ich schauen, wie ich mit den Reifen zurechtkomme. Ich halte es für möglich, dass ich es im Rennen aufs Podium schaffe.»



Das wäre eine Premiere für Aprilia mit der RS-GP.

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Maverick Viñales (E), Yamaha, 1:31,814 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,071 sec

3. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,302

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,500

5. Johann Zarco (F), Ducati, +0,580

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +0,636

7. Alex Rins (E), Suzuki, +0,783

8. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,852

10. Joan Mir (E), Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaró (E), Honda, +1,016

12. Valentino Rossi (I), Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Iker Lecuona (E), KTM, 1:32,724 min

14. Jorge Martin (E), Ducati, 1:32,850

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez (E), Honda, 1:33,288

17. Luca Marini (I), Ducati, 1:33,321

18. Danilo Petrucci (I), KTM, 1:33,378

19. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez (E), Honda, 1:33,477

21. Brad Binder (ZA), KTM, 1:33,597

22. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,739