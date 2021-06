Hervé Poncharal will beide Fahrer in den Top-10 sehen

Tech3-Chef Hervé Poncharal analysiert den letzten Grand Prix vor der MotoGP-Pause mit gemischten Gefühlen: Lecuona kam nicht ins Ziel, Petrucci fuhr weit hinten los. Für die Moto3 fiel das Urteil deutlicher aus.

«Das war nicht der Abschluss der ersten Saisonhälfte, den wir erwartet hatten», kommentierte Hervé Poncharal den Assen-GP seiner MotoGP-Piloten: Iker Lecuona stürzte auf Rang 11 liegend, Danilo Petrucci sammelte als 13. gerade einmal drei Punkte, nachdem er nur von Startplatz 18 losgefahren war. Dabei war es für beide die vielleicht letzte Gelegenheit, um sich noch für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen.

«Wir waren in den Trainings-Sessions recht konkurrenzfähig, sogar im Qualifying», verwies der Tech3-Chef auf das denkbar knappe Ausscheiden von Lecuona im Q1. «Wir wussten, dass die Rundenzeiten sehr eng sein würden und es ein langes und hartes Rennen sein würde. Iker und Danilo erwischten aber beide einen recht guten Start und machten Plätze gut. Es war erfreulich zu sehen, dass Iker in dem Bereich gekämpft hat, was wir die Spitzengruppe nennen. Bis er in der letzten Schikane die Kontrolle über das Vorderrad verlor, hielt er einen starken elften Platz hinter Pol Espargaró, er fuhr einen Abstand zu den Jungs hinter ihm heraus und wir waren ziemlich glücklich. Die Rundenzeiten waren beeindruckend, aber leider sahen wir die karierte Flagge nicht, das bedeutet keine Punkte.»

Auch die Pace von Danilo wäre stark gewesen, befand Poncharal. Angesichts der Startposition war aber nicht mehr drin als der 13. Platz. «Einen Platz hinter Brad Binder, was für uns eine Art Referenz ist», ergänzte der Tech3-Boss. «Ich glaube, er hat alles gegeben. Er war am Ende des Rennens ziemlich fertig. Assen ist eine Strecke, auf der das Überholen schwierig ist, das konnten wir sehen. Trotzdem, es war für unsere zwei Jungs viel besser als noch vor ein paar Rennen.»

Nach der Sommerpause geht es mit einem doppelten KTM-Heimrennen auf dem Red Bull Ring von Spielberg weiter. Damit verbindet Poncharal natürlich «unglaubliche Erinnerungen – den ersten GP-Sieg für Tech3 in der MotoGP-Klasse und den ersten Sieg für Miguel Oliveira in der MotoGP-Klasse.»

«Ich will nicht sagen, dass wir darauf abzielen, das zu wiederholen. Wir blicken aber mit großen Hoffnungen dahin, weil wir wissen, dass das Motorrad dort konkurrenzfähig ist und es keinen Grund gibt, dort mit unseren zwei Jungs nicht in den Top-10 zu kämpfen», so der Franzose.

Im August soll auch das Red Bull KTM Tech3 Team in der Moto3-Klasse wieder komplett sein, nachdem Ayumu Sasaki wegen einer schweren Gehirnerschütterung seit seinem Crash im Catalunya-GP zum Zuschauen verdammt war.

Einzelkämpfer Deniz Öncü landete in Assen als 15. gerade noch in den Punkträngen. «Wir haben davon profitiert, dass es einige Strafen und Stürze gab, sodass wir am Ende noch einen Punkt holten. Aber wir waren das ganze Wochenende nirgends, nicht annähernd dort, wo wir sein sollten und sein wollen», fand Poncharal deutliche Worte. «Ich bin froh, dass wir jetzt die Sommerpause haben, um den ‚Reset‘-Knopf zu drücken und die Akkus aufzuladen. Wir waren die gesamte Saison über schnell und das war klarerweise nicht die beste Art und Weise, um die ersten WM-Hälfte zu beschließen.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Fahrer-WM MotoGP nach 9 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.

Moto3-Ergebis, Assen, 27. Juni:

1. Foggia, Honda, 22 Runden in 37:35,287 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,078 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,207

4. Acosta, KTM, + 1,352

5. Suzuki, Honda, + 1,445

6. McPhee, Honda, + 1,510

7. Binder*, Honda, + 1,338

8. Rodrigo, Hona, + 9,095

9. Artigas, Honda, + 9,140

10. Alcoba, Honda, + 10,383

11. Nepa, KTM, + 13,503

12. Guevara, GASGAS, + 13,555

13. Toba, KTM, + 21,057

14. Antonelli, + 22,090

15. Öncü, KTM, + 27,036



Ferner:

20. Masia, KTM, + 45,670



* Drei Plätze zurück («track limits»-Vergehen in der letzten Runde)

Fahrer-WM Moto3 nach 9 von 19 Rennen:

1. Acosta 158 Punkte. 2. Garcia 110. 3. Foggia 86. 4. Fenati 80. 5. Masia 72. 6. Binder 69. 7. Antonelli 67. 8. Rodrigo 59. 9. Alcoba 58. 10. Migno 58. 11. Sasaki 57. 12. Toba 52. 13. McPhee 37. 14. Suzuki 37. 15. Guevara 36. 16. Salac 35. 17. Artigas 30. 18. Yamanaka 28. 19. Dupasquier 27. 20. Öncü 25. 21. Nepa 19. 22. Riccardo Rossi 16. 23. Tatay 14. 24. Adrian Fernandez 10. 25. Bartolini 7. 26. 26. Kunii 7. 27. Kofler 3. 28. Izdihar 2. 29. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 190 Punkte. 2. Honda 178. 3. GASGAS 122. 4. Husqvarna 84.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 230 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 146. 3. Indonesian Racing Gresini 117. 4. Leopard Racing 116. 5. Petronas Sprinta Racing 106. 6. Rivacold Snipers Team 93. 7. Sterilgarda Max Racing Team 90. 8. Avintia Esponsorama 88. 9. Red Bull KTM Tech3 82. 10. CIP Green Power 56. 11. CarXpert PrüstelGP 55. 12. SIC58 Squadra Corse 37. 13. BOE Owlride 35. 14. Honda Team Asia 9.