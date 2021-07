Alex Rins (Suzuki): Speed stimmte, Ergebnisse nicht

Als WM-Dritter der Vorsaison blieb Alex Rins (Suzuki) in der ersten Saisonhälfte der MotoGP-WM 2021 einiges schuldig. Seit einer Set-up-Änderung auf dem Sachsenring stimmt zumindest das Gefühl wieder.

Trotz einer Schulterverletzung zum Auftakt in die verkürzte Saison 2020 beendete Alex Rins die MotoGP-WM noch als Gesamtdritter. Umso mehr hatte er sich in diesem Jahr vorgenommen. Beim Blick auf das Klassement macht sich aber Ernüchterung breit: Der Suzuki-Werksfahrer liegt nach der ersten Saisonhälfte nur auf dem 14. WM-Rang.

«Es ist schwierig zu bewerten», grübelte Rins nach dem Assen-GP auf die Frage nach einer Zwischenbilanz. «Es war für uns klarerweise keine gute erste Saisonhälfte. Wir hatten zwar einen guten Speed, wir waren samstags schnell und wir hatten eine gute Pace, aber wir haben die Ziele und die Ergebnisse, die wir uns vorgenommen hatten, nicht erreicht. Es war für mich so schwierig, ein Rennen zu Ende zu fahren.»

Beim Katar-Doppel begann der 25-jährige Spanier mit den Plätzen 6 und 4 noch solide, dann aber folgten gleich vier Rennstürze in Folge – und das in aussichtsreichen Positionen. Zu allem Überfluss verletzte sich Rins am Donnerstag vor seinem Heim-GP in Montmeló auch noch bei einem Radunfall, der einen handgelenksnahen Bruch der rechten Speiche und eine OP zur Folge hatte.

Eine echte Erklärung für die vielen Stürze fand der dreifache MotoGP-Sieger nicht. Stattdessen erklärte er ausweichend: «Hinter mir steht ein sehr gutes Team, mein persönliches Team und mein Rennteam. Wir arbeiten hart, jeden Tag. Die Ergebnisse haben sicher nicht gepasst in dieser Saisonhälfte. Seit dem Sachsenring sind wir auf das Set-up zurückgekehrt, das wir im Vorjahr verwendeten. Ich fühlte mich recht gut und es waren ja erst zwei Wochen vergangen seit der OP. Ich bin zufrieden mit dem Feeling. Mit dieser Set-up-Änderung habe ich ein gutes Gespür für das Vorderrad.»

Beim Comeback-Rennen auf dem Sachsenring schrieb Rins als Elfter immerhin wieder an. «Ich war dabei, aber dann ist der Regen gekommen und ich bin zurückgefallen», erinnerte er. «In Assen war ich auch in einer guten Position.» Zumindest bis Johann Zarco zum Manöver ansetzte, was sein «Rennen zerstörte», wie es der Suzuki-Pilot nach einem weiteren elften Platz am vergangenen Sonntag deutlich formulierte.

Der Nachsatz von Rins: «Es ist schwierig zu verstehen, aber ich glaube, wir können eine gute zweite Saisonhälfte absolvieren.»

