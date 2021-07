Assen: Für Cadalora war Marc Márquez die Überraschung

Der siebte Platz in Assen war für Repsol-Honda-Star Marc Márquez ein Erfolgserlebnis und laut Luca Cadalora ein Indikator für die zweite Saisonhälfte der MotoGP-Saison 2021: «Er könnte in der WM unangenehm werden.»

Nach dem Monster-Highsider im FP2 und einem weiteren Sturz im Qualifying kämpfte sich Marc Márquez am vergangenen Sonntag in Assen aus der vorletzten Startreihe noch auf den siebten Platz nach vorne.

Für Luca Cadalora die größte Überraschung der Dutch TT: «Mich hat Márquez überrascht. Es haben nicht alle bemerkt, aber nach einer Runde war er Elfter – von Startplatz 20. Und ich glaube, ich kann verstehen, was es heißt, eine MotoGP in Assen in der Verfassung zu steuern nach dem Abflug im Training. Er hatte sicherlich Schmerzen – und er hat ein großartiges Rennen gezeigt, bis zum Schluss. Er hat nie nachgelassen. Für mich war er eine Überraschung, ich hatte ihn nicht so stark erwartet», gestand der dreifache Weltmeister und 34-fache GP-Sieger im Gespräch mit den Kollegen von GPOne.com.

Von dieser Performance zeigte sich auch der spanische Superstar selbst positiv überrascht. «Ich bin stolz», hielt Marc ganz offen fest. Denn während ihm der Sachsenring mit seinen zehn Links- und nur drei Rechtskurven noch entgegengekommen war, stellte der rechtsdrehende «TT Circuit Assen» körperlich eine echte Prüfung dar. Die rechtsdrehenden Kurse bereiten dem 57-fachen GP-Sieger nach der dreifachen Oberarm-OP und den damit verbundenen Schulterproblemen auf der rechten Seite bekanntlich noch Schwierigkeiten.

Die fünf rennfreien Wochenenden kommen da für den Repsol-Honda-Star gerade recht. «Márquez könnte in der zweiten Saisonhälfte einer werden, der oft gewinnt und in der WM unangenehm wird», glaubt Cadalora. «In Assen hätte meiner Meinung nach nur ein Márquez in Bestform gegen Quartararo bestehen können. Aber diese einmonatige Pause kann ihm eine große Hilfe sein, um wieder der Alte zu werden.»

In der WM-Tabelle liegt Marc Márquez, der erst beim Portugal-GP Mitte April in das Renngeschehen zurückgekehrt war, als Zehnter allerdings schon 106 Punkte auf Spitzenreiter Fabio Quartararo zurück.

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.